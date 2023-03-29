Глава МОН Оксен Лисовой получил нового заместителя
Источник:МОН
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой получил нового зама. Им стал Дмитрий Завгородний.
Завгородний станет заместителем главы МОН по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Такое решение согласовало во время заседания правительство.
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Дмитрий Завгородний стал заместителем главы МОН
Завгородний полтора года возглавлял директорат цифровой трансформации в МОН. До этого работал в должности советника в Минцифре. Также – внештатный менеджер проекта "Всеукраинская школа онлайн". Кроме того, принимал участие в консультационном комитете по развитию сферы искусственного интеллекта при Минцифре.
Дмитрий Завгородний стал замглавы МОН / фото Минобразования
Какие приоритеты Завгороднего на новой должности
- компьютеризация украинских школ;
- внедрение новых IT-решений в образовании, в частности, инструментов для диджитализации образования в дистанционном и смешанном форматах и цифровизация рабочих процессов;
- построение эффективной системы сбора и анализа данных в области образования и науки;
- развитие цифровых навыков учителей и их учеников;
- трансформация профессионального образования
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В Минобразования сменяют заместителей министра
- Правительство согласовало увольнение двоих и назначение одного заместителя главы Минобразования Украины. Соответствующие решения были приняты во время заседания Кабмина 28 марта.
- Так, уволили с вышеупомянутой должности Александра Костюченко. Также Алексей Шкуратов, отвечавший в МОН за европейскую интеграцию.
- Также Кабмин назначил Дмитрия Завгороднего на должность заместителя главы МОН по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- К слову, сейчас в МОН работают пять заместителей министра. Андрей Витренко, Вера Рогова и Светлана Даниленко представляют предварительный руководящий состав МОН.