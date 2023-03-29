Глава МОН Оксен Лисовой получил нового заместителя

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой получил нового зама. Им стал Дмитрий Завгородний.

Завгородний станет заместителем главы МОН по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Такое решение согласовало во время заседания правительство.

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Дмитрий Завгородний стал заместителем главы МОН

Завгородний полтора года возглавлял директорат цифровой трансформации в МОН. До этого работал в должности советника в Минцифре. Также – внештатный менеджер проекта "Всеукраинская школа онлайн". Кроме того, принимал участие в консультационном комитете по развитию сферы искусственного интеллекта при Минцифре.

Завгородний имеет педагогическое и технологическое образование и предпринимательский опыт. Является выпускником бизнес-школы УКУ. В прошлом году вошел в рейтинг Forbes 30 к 30 ", что отмечает молодых украинцев и украинок, которые вносят весомый вклад в развитие страны.



Дмитрий Завгородний стал замглавы МОН / фото Минобразования

Какие приоритеты Завгороднего на новой должности

компьютеризация украинских школ;

внедрение новых IT-решений в образовании, в частности, инструментов для диджитализации образования в дистанционном и смешанном форматах и цифровизация рабочих процессов;

построение эффективной системы сбора и анализа данных в области образования и науки;

развитие цифровых навыков учителей и их учеников;

трансформация профессионального образования

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