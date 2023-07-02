Героически погиб под Бахмутом: в Киево-Могилянской академии родители получили диплом вместо сына

В Киево-Могилянской академии прошла церемония вручения дипломов. Однако не все студенты смогли лично их получить, ведь часть из них защищает страну на фронте. В январе под Бахмутом погибли два студента, поэтому на церемонию вручения дипломов пришли родители.

Речь идет о семье Глеба Иванова. Он учился на факультете социальных наук и должен стать политологом, сообщает 24 Канал.

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Вместо сына диплом получили родители

Герой должен лично получить диплом, однако с началом полномасштабного вторжения вступил в ряды ТрО. Он защищал страну на Востоке, но, к сожалению, 25 января стало известно, что Глеб погиб в боях под Бахмутом.

Отец погибшего также военнослужащий. Ярослав Иванов также встал на защиту страны с начала полномасштабного вторжения. Он также провел пять месяцев под Бахмутом. Известно, что мужчина также дважды был ранен.

В Киево-Могилянской академии вручали дипломы студентам, получил его и Глеб Иванов. Хотя Герой погиб еще в январе, документ вручили его родителям. Во время прощального вручения диплома родителям погибшего защитника все студенты и академическое сообщество стоя аплодировали Глебу.

Родители получили диплом вместо сына: смотрите видео

Глеб погиб под Бахмутом вместе с товарищем

В январе стало известно, что в боях под Бахмутом погибли два студента Киево-Могилянской академии. В пресс-службе ВУЗы назвали имена Героев – Глеб Иванов и Валентин Демьяненко.

Глеб Иванов был студентом факультета социальных наук и социальных технологий НаУКМА. Он должен был получить диплом политолога. Однако с началом полномасштабного вторжения Герой встал на защиту страны в рядах ТРО.

Валентин Демьяненко был студентом факультета экономических наук НаУКМА. Он должен был получить диплом менеджера еще в 2022 году, однако с началом полномасштабного вторжения взял академический отпуск и добровольно пошел защищать страну от российских захватчиков. Парень планировал в феврале 2023 вернуться на обучение и получить диплом.

К сожалению, Герои погибли под Бахмутом. Последние недели они участвовали в ожесточенных боях на Востоке, где до последнего героически сражались и защищали страну.