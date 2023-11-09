Объявили имя лучшей учительницы планеты 2023 года

Объявили имя лучшей учительницы планеты в 2023 году. Премию Global Teacher Prize получила Зеф из Пакистана.

Победителя объявили на торжественной церемонии Global Teacher Prize 2023 в Париже. Что известно о Зеф, читайте дальше.

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Зеф из Пакистана стала лучшей учительницей планеты 2023

Сестра Зеф открыла собственную школу во дворе своего дома в 13 лет. Она бесплатно учила детей и даже работала, чтобы финансировать учебное заведение. Ее школа отличалась уважением, равенством, любовью и страстью к учащимся. При этом Зеф училась сама.

Сестра также улучшала свои знания и язык, слушая английские новости. В 2006 году нападавшие атаковали ее дом из-за обучения девушек. Она покинула деревню, но вернулась. В 2010 году она получила степень магистра-политолога.

Сестра Зеф основала Фонд ZWEE. Он работает для повышения статуса женщин посредством образования и поддержки. За вклад в развитие самых уязвимых общин учительницу награждали разными наградами и признаниями.



10 номинантов на получение премии лучшего учителя планеты 2023 / Global Teacher Prize

Что известно о Global Teacher Prize Это всемирно известная премия, часто называемая Нобелевкой для учителей. Премию основал Санни Варки, миллиардер и сын школьной учительницы: его поразило исследование, указавшее на очень низкий престиж учительской профессии. Теперь каждый год лучший учитель получает 1 миллион долларов США и возможность вливать на образование на всей планете.

Украинец Артур Пройдаков впервые попал в десятку лучших учителей мира по версии премии Global Teacher Prize. Он учитель украинского языка и литературы, победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021 года.