Воспитывает лидеров и привлекает инновации: как учитель из Харькова меняет подход к изучению истории

Учитель харьковского лицея №3 Владислав Кронгауз меняет подход к преподаванию и привлекает для этого инновации и искусственный интеллект. В этом году он – финалист национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2024.

Педагог демонстрирует, как прошлое помогает понимать современность и открывать новые горизонты. Его путь в учительстве – это сочетание энтузиазма, инноваций и безграничной поддержки своих учеников.

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Как педагог из Харькова меняет подход к изучению истории благодаря ИИ

Владислав Кронгауз уже девять лет меняет жизнь своих учеников. После окончания педагогического колледжа он окунулся в мир социальной работы, получил уникальный опыт в различных учреждениях. Разнообразный путь позволил ему понять психологию детей в разных жизненных обстоятельствах и развить навыки, которые он сегодня успешно использует в работе.

Еще студентом Владислав организовывал мастер-классы, творческие проекты для детей, молодежи и взрослых, проекты по бесплатной подготовке к ВНО, помогая сотням выпускников школ подготовиться к экзаменам и реализовать свои мечты о поступлении в вузы. Среди его выпускников – программисты, политики, журналисты, актеры.

Интересно! С первых лет работы Владислав продемонстрировал, что преподавание истории может быть интересным и увлекательным. Он интегрирует в учебный процесс современные технологии, искусственный интеллект, дополненную реальность и нестандартные подходы, делая каждый урок уникальным. Его курсы по истории не просто дают знания, а развивают критическое мышление и формируют активную гражданскую позицию.

Сегодня он не останавливается на достигнутом, внедряя инновационные методы преподавания, которые сочетают искусственный интеллект и современные цифровые технологии. Его уроки не просто обучение – это путешествие в мир знаний, где каждый ребенок чувствует себя важным и услышанным. Он мастерски находит индивидуальный подход к каждому ученику, помогая им раскрыть свой потенциал.

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Как учитель из Харькова воспитывает будущих лидеров

Его ученики – это будущие победители интеллектуальных соревнований, конкурсов творческих работ и защиты Малой академии наук. Владислав не ограничивается только уроками – он активно поддерживает своих воспитанников, помогая им находить гранты, возможности для стажировок, участвует в организации социальных инициатив и проектов. Обучение детей педагог сочетает с поддержкой учителей. Два года он работает в Харьковской академии непрерывного образования, где преподает курсы по методике обучения истории и гражданского образования учителям региона, имеет авторские курсы повышения квалификации для педагогов. Владислав Кронгауз – спикер образовательных конференций и вебинаров. В его арсенале более 100 выступлений, которые совокупно посмотрели более миллиона украинцев.

Одним из самых выдающихся проектов Владислава стала инициатива "Троллейбусные истории" – неформальный подход к изучению истории, где ученики могли обсуждать исторические события прямо во время путешествия по городу.

Вне класса учитель проводит вебинары, разрабатывает учебники, методические материалы, рабочие тетради, модельные учебные программы, имеющие гриф МОН. С начала полномасштабной войны присоединился к социальным инициативам по поддержке детей, эвакуированных из оккупированных территорий. В частности, работает для социализации этих детей, персонального наверстывания образовательных потерь. Также Владислав запустил профильное обучение по общественно-гуманитарному направлению, предоставляя старшеклассникам возможность слушать вживую лекции известных ученых и исследователей. Благодаря инициативам учителя, география партнеров харьковского лицея стремительно расширяется: заключили соглашения с университетами Торонто и Ченстохова, что открывает новые возможности для стажировки школьников.

Для Владислава Кронгауза учитель – это больше, чем просто профессия. Это эмоция, ум и стихия. И он искренне гордится тем, что выбрал этот путь.

Напомним, что 5 октября объявят победителя национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2024.