Украинцы могут выбрать лучшего учителя Украины-2024 на ДияОбразование

На портале Дия.Образование начался народный опрос за лучшего учителя 2024 года в номинации "Выбор украинцев". Это одна из номинаций ежегодной национальной премии Global Teacher Prize Ukraine.

В опросе представили десять финалистов премии. Они прошли несколько этапов тщательного отбора.

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В Украине выбирают лучшего учителя 2024 года

Всего в этом году на премию подали заявки 1 210 педагогов. Еще 2 059 педагогов номинировали родители, ученики и коллеги.

Народный опрос – возможность рассказать как можно большему количеству украинцев истории невероятных учителей и узнать, чья профессиональная история и подходы к обучению больше всего вдохновляют. А также дополнительно отметить тех, кто ежедневно вносит вклад в развитие украинского образования,

– отметила руководительница ОО "Освитория" и основательница премии Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин,

Узнать больше о финалистах и выбрать того, чья история импонирует больше всего, можно по ссылке на Дия.Образование. Чтобы сделать свой выбор в пользу выбранного учителя или учительницы, достаточно нажать кнопку "Отдать свой голос" под соответствующим профилем. Важно быть авторизованным на платформе.

В Минцифры заявляют, что важно отмечать тех, кто делает чрезвычайный вклад в украинское образование.

Эти педагоги вдохновляют молодое поколение верить в собственные силы и строить успешное будущее нашей страны,

– говорит заместитель главы Минцифры Валерия Ионан.

Опрос продлится с 10 сентября до 23:59 часов 1 октября. Победитель в номинации получит образовательное путешествие. Результаты объявят 5 октября во время торжественной церемонии Global Teacher Prize Ukraine.