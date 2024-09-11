В опитуванні представили десять фіналістів премії. Вони пройшли кілька етапів ретельного відбору.

До теми Незламна вчителька з Харківщини пережила полон і перемогла на Global Teacher Prize Ukraine 2023

В Україні обирають найкращого вчителя 2024 року

Загалом цьогоріч на премію подали заявки 1 210 освітян. Ще 2 059 педагогів номінували батьки, учні та колеги.

Народне опитування – можливість розказати якнайбільшій кількості українців історії неймовірних учителів та дізнатися, чия професійна історія та підходи до навчання найбільше надихають. А також додатково відзначити тих, хто щодня робить внесок у розвиток української освіти,

– зазначила очільниця ГО "Освіторія" і засновниця премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин,

Дізнатися більше про фіналістів та обрати того, чия історія імпонує найбільше, можна за посиланням на Дія.Освіта. Щоб зробити свій вибір на користь обраного вчителя чи вчительки, достатньо натиснути кнопку "Віддати свій голос" під відповідним профілем. Важливо бути авторизованим на платформі.

У Мінцифри заявляють, що важливо відзначати тих, хто робить надзвичайний внесок в українську освіту.

Ці педагоги надихають молоде покоління вірити у власні сили й будувати успішне майбутнє нашої країни,

– каже заступниця очільника Мінцифри Валерія Іонан.

Опитування триватиме з 10 вересня до 23:59 години 1 жовтня. Переможець в номінації отримає освітню подорож. Результати оголосять 5 жовтня під час урочистої церемонії Global Teacher Prize Ukraine.