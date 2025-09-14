Кто из учеников будет участвовать в апробации ГНА в следующем году
- В апреле – мае 2026 года в Украине состоится апробация государственной итоговой аттестации в формате ВНО для 10 тысяч учеников 4 классов.
- Министерство образования и науки Украины планирует вернуть обязательную ГИА в формате ВНО с 2027 года, а подготовка к внедрению начнется в 2025/26 учебном году.
Участие примут 10 тысяч учеников 4 классов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на план мероприятий, который согласовало Министерство образования и науки Украины.
Кто примет участие в ГИА?
Сформировать перечень школ, которые примут участие в апробации, планируют в феврале следующего года.
В то же время в течение февраля – апреля 2026 года должны подготовить, настроить и запустить специальную образовательную платформу, которую будут использовать во время апробации ГИА, и передадут ее в УЦОКО для использования в дальнейшем.
Восстановят ли в Украине ГИА?
В Украине намерены вернуть обязательную Государственную итоговую аттестацию для учеников 4 классов. Она будет проходить в формате ВНО.
Новация должна заработать с 2027 года. Подготовка начнется в течение 2025/26 учебного года.
Финансирование проведения ГИА в форме ВНО в начальной школе будут осуществлять за счет госбюджета.
Проводят ли ГИА в Украине?
Обязательную ГИА во время полномасштабной войны отменили.
Ее проводили только как мониторинговую.
Однако в УЦОКО заявляли, что в ближайшие годы в Украине планируют вернуть прохождение учениками государственной итоговой аттестации в формате ВНО.
Проходить ее могут выпускники 9 классов.