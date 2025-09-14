В апреле –мае 2026 года в Украине состоится апробация государственной итоговой аттестации. Ее будут проводить в формате ВНО.

Участие примут 10 тысяч учеников 4 классов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на план мероприятий, который согласовало Министерство образования и науки Украины.

Кто примет участие в ГИА?

Сформировать перечень школ, которые примут участие в апробации, планируют в феврале следующего года.

В то же время в течение февраля – апреля 2026 года должны подготовить, настроить и запустить специальную образовательную платформу, которую будут использовать во время апробации ГИА, и передадут ее в УЦОКО для использования в дальнейшем.

Восстановят ли в Украине ГИА?

Новация должна заработать с 2027 года. Подготовка начнется в течение 2025/26 учебного года.

Финансирование проведения ГИА в форме ВНО в начальной школе будут осуществлять за счет госбюджета.

Проводят ли ГИА в Украине?