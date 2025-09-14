Укр Рус
14 сентября, 21:01
2

Мария Волошин
Основні тези
  • В апреле – мае 2026 года в Украине состоится апробация государственной итоговой аттестации в формате ВНО для 10 тысяч учеников 4 классов.
  • Министерство образования и науки Украины планирует вернуть обязательную ГИА в формате ВНО с 2027 года, а подготовка к внедрению начнется в 2025/26 учебном году.

В апреле –мае 2026 года в Украине состоится апробация государственной итоговой аттестации. Ее будут проводить в формате ВНО.

Участие примут 10 тысяч учеников 4 классов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на план мероприятий, который согласовало Министерство образования и науки Украины.

Кто примет участие в ГИА?

Сформировать перечень школ, которые примут участие в апробации, планируют в феврале следующего года.

В то же время в течение февраля – апреля 2026 года должны подготовить, настроить и запустить специальную образовательную платформу, которую будут использовать во время апробации ГИА, и передадут ее в УЦОКО для использования в дальнейшем.

Восстановят ли в Украине ГИА?

  • В Украине намерены вернуть обязательную Государственную итоговую аттестацию для учеников 4 классов. Она будет проходить в формате ВНО.

  • Новация должна заработать с 2027 года. Подготовка начнется в течение 2025/26 учебного года.

  • Финансирование проведения ГИА в форме ВНО в начальной школе будут осуществлять за счет госбюджета.

Проводят ли ГИА в Украине?

  • Обязательную ГИА во время полномасштабной войны отменили.

  • Ее проводили только как мониторинговую.

  • Однако в УЦОКО заявляли, что в ближайшие годы в Украине планируют вернуть прохождение учениками государственной итоговой аттестации в формате ВНО.

  • Проходить ее могут выпускники 9 классов.