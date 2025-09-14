Укр Рус
14 вересня, 21:01
Хто з учнів братиме участь в апробації ДПА наступного року

Марія Волошин
Основні тези
  • У квітні – травні 2026 року в Україні відбудеться апробація державної підсумкової атестації у форматі ЗНО для 10 тисяч учнів 4 класів.
  • Міністерство освіти і науки України планує повернути обов'язкову ДПА у форматі ЗНО з 2027 року, а підготовка до запровадження розпочнеться у 2025/26 навчальному році.

У квітні – травні 2026 року в Україні відбудеться апробація державної підсумкової атестації. Її проводитимуть у форматі ЗНО.

Участь візьмуть 10 тисяч учнів 4 класів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на план заходів, який погодило Міністерство освіти і науки України.

Хто візьме участь у ДПА?

Сформувати перелік шкіл, які візьмуть участь в апробації, планують у лютому наступного року.

Водночас протягом лютого – квітня 2026 року мають підготувати, налаштувати та запустити спеціальну освітню платформу, яку  використовуватимуть під час апробації ДПА, та передадуть її до УЦОЯО для використання надалі. 

Чи відновлять в Україні ДПА?

  • В Україні мають намір повернути обов'язкову Державну підсумкову атестацію для учнів 4 класів. Вона відбуватиметься у форматі ЗНО.

  • Новація має запрацювати з 2027 року. Підготовка розпочнеться протягом 2025/26 навчального року.

  • Фінансування проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі здійснюватимуть за кошти держбюджету.

Чи проводять ДПА в Україні?

  • Обов'язкову ДПА під час повномасштабної війни скасували.

  • Її проводили лише як моніторингову.

  • Однак в УЦОЯО заявляли, що найближчими роками в Україні планують повернути проходження учнями державної підсумкової атестації у форматі ЗНО. 

  • Проходити її можуть випускники 9 класів.