"Роковини" или "річниця": как правильно сказать на украинском

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Однако не достигла своих целей из-за сильного сопротивления украинцев.

Сегодня – 3 года, как Украина противостоит агрессору в полномасштабной борьбе. 24 Канал при этом расскажет, как назвать соответствующую дату – "роковини" или "річниця".

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"роковини" или "річниця" – как правильно

Доктор филологических наук Александр Пономарив отмечал: календарная дата, когда заканчивается еще один год от начала какого-то события, в украинском языке имеет два лексических обозначения:"роковини" и "річниця"/

У слова "роковини" – более давняя традиция употребления в украинском языке. Оно присутствует в произведениях таких авторитетных писателей, как Иван Франко, Леся Украинка, Михаил Коцюбинский и другие,

– уточнял языковед.

И добавил, что слово "річниця" появилось позже. Его нет в Словаре украинского языка под редакцией Бориса Гринченко, который во многих случаях до сих пор является мерилом украинскости того или иного слова.

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Редактор Ольга Васильева при этом заметила: когда-то в украинском языке были только "роковини".

"Річниця" – это полонизм (rocznica), который даже галичанин Франко не употреблял. В старых словарях "річниці" тоже нет,

– говорит языковед.

И добавила, что сама я когда-то ошибочно считала, что "роковини" – это о печальной дате, а "річниця" – обо всех остальных.

По словарю "РОКОВИ́НИ – календарная дата, когда заканчивается еще один год от начала какого-либо события". То есть любого события. Роковинами можно называть даже день рождения,

– добавила Васильева.

И привела пример: "Шістнадцять літ таки скінчились! Сьогодні, сьогодні Юзині роковини! Скільки буде гостей, яка буде забава!" (Леся Украинка).