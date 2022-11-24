Следует быть осторожными: как говорить с детьми о Голодоморе

26 ноября 2022 года в Украине и мире будут чтить память жертв Голодоморов. В то время, когда Россия снова хочет уничтожить украинцев, правду о страшных преступлениях агрессора должны знать даже дети.

Однако школьникам о трагедии Голодомора следует рассказывать осторожно, чтобы не травмировать их психику. О том, как говорить с детьми о Голодоморе, читайте в материале 24 канала.

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С какого возраста говорить с ребенком о Голодоморе

Составительница сборника произведений о Голодоморе для детей 6 – 12 лет "Зернышко надежды" Людмила Юрченко советует говорить о трагедии со школьниками тогда, когда они уже могут осознавать события вокруг себя. Лучше, чтобы ребенок сам спросил. Например, она может увидеть во время акции памяти жертв Голодомора фотографии с очень худыми людьми. Тогда и можно рассказать об этой трагедии и ее причинах. При этом не стоит ничего придумывать.

Если вы хотите сами рассказать ребенку о Голодоморе, сначала убедитесь, что он отреагирует адекватно. Жутких подробностей лучше избегать. Говорить о Голодоморе нужно так, советует Юрченко, чтобы эта тема не вызывала страха.

На чем акцентировать и о чем не стоит говорить

Если вы рассказываете ребенку о Голодоморе, вызовите сочувствие и объясните, что это была большая трагедия для украинского народа. Также подчеркнуть ценности хлеба. В школе следует объяснять ученикам, кто виноват в трагедии и почему извечный враг с Востока хотел уничтожить украинский народ.

Психологиня Лариса Волошина советует не рисовать страшные картины. Напротив, стоит рассказывать об истории людей, которые смогли выжить. Также о тех, кто спасал людей в это страшное время.

А психологиня Юлия Клаунинг убеждена, что вырванную из контекста информацию о каннибализме рассказывать нельзя не только детям, но даже и взрослым. Ведь информация о массовом уничтожении людей может шокировать. Особенно сейчас, когда идет война и россияне снова убивают украинцев. При этом она советует употреблять как минимум сложные слова и терминологию. И говорить с ребёнком лучше в форме диалога, а не лекции.

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