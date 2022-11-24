Следует быть осторожными: как говорить с детьми о Голодоморе
26 ноября 2022 года в Украине и мире будут чтить память жертв Голодоморов. В то время, когда Россия снова хочет уничтожить украинцев, правду о страшных преступлениях агрессора должны знать даже дети.
Однако школьникам о трагедии Голодомора следует рассказывать осторожно, чтобы не травмировать их психику. О том, как говорить с детьми о Голодоморе, читайте в материале 24 канала.
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С какого возраста говорить с ребенком о Голодоморе
Составительница сборника произведений о Голодоморе для детей 6 – 12 лет "Зернышко надежды" Людмила Юрченко советует говорить о трагедии со школьниками тогда, когда они уже могут осознавать события вокруг себя. Лучше, чтобы ребенок сам спросил. Например, она может увидеть во время акции памяти жертв Голодомора фотографии с очень худыми людьми. Тогда и можно рассказать об этой трагедии и ее причинах. При этом не стоит ничего придумывать.
Если вы хотите сами рассказать ребенку о Голодоморе, сначала убедитесь, что он отреагирует адекватно. Жутких подробностей лучше избегать. Говорить о Голодоморе нужно так, советует Юрченко, чтобы эта тема не вызывала страха.
На чем акцентировать и о чем не стоит говорить
Если вы рассказываете ребенку о Голодоморе, вызовите сочувствие и объясните, что это была большая трагедия для украинского народа. Также подчеркнуть ценности хлеба. В школе следует объяснять ученикам, кто виноват в трагедии и почему извечный враг с Востока хотел уничтожить украинский народ.
Психологиня Лариса Волошина советует не рисовать страшные картины. Напротив, стоит рассказывать об истории людей, которые смогли выжить. Также о тех, кто спасал людей в это страшное время.
А психологиня Юлия Клаунинг убеждена, что вырванную из контекста информацию о каннибализме рассказывать нельзя не только детям, но даже и взрослым. Ведь информация о массовом уничтожении людей может шокировать. Особенно сейчас, когда идет война и россияне снова убивают украинцев. При этом она советует употреблять как минимум сложные слова и терминологию. И говорить с ребёнком лучше в форме диалога, а не лекции.
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Стоит ли смотреть с детьми фильмы о Голодоморе
С детьми о Голодоморе лучше смотреть мультфильмы, считает Людмила Юрченко. Но сначала сами просмотрите избранный, чтобы в результате дети не испугались. Фильмы же могут быть достаточно жуткими для учащихся. Вы можете также показать школьникам ролики от Института национальной памяти. В одном из них мальчик с сегодняшнего дня приносит девочке, прижимающей к груди колосья среди хлебного поля, яблоко. Затем он оказывается у памятника детям, погибшим во время Голодомора – бронзовой девочки с колосками. Ролик получился хорошим и чувственным.
Также можно устраивать встречи со свидетелями этой ужасной трагедии. Но – не младшим школьникам, а учащимся 6 – 9 – классов. Визуализация этих событий оказывает мощное влияние и запоминается. Но нужно быть осторожным. Не стоит, чтобы свидетельница озвучивала детям страшные вещи.