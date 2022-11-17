Киевские студенты собирают 1 миллион для ВСУ: устроили между собой "гонки"

Ко Дню студента, который отмечается в Украине 17 ноября, студенческий парламент КНУ имени Тараса Шевченко и Украинская студенческая лига запустили акцию по сбору средств для ВСУ. Она продлится до Дня Достоинства и Свободы, 21 ноября.

Студенты 15 киевских вузов объединились, чтобы собрать миллион гривен на тренажер противотанкового ракетного комплекса "Корсар", который будет передан в один из учебных центров Вооруженных Сил.

На тему Изобретения на миллион: как украинские студенты покорили мир и спасают жизнь воинам ВСУ

Какой приз для победителей "гонок"

Сбор назвали "гонки донейтов". Студенты того вуза, который сможет собрать наибольшую сумму, получат возможность лично пообщаться с Тарасом Чмутом – директором фонда "Вернись живым".

Фонд реализует проект по обеспечению военных учебных центров тренажерами для ПТРК "Корсар" и ПТРК "Скиф". Общая потребность в тренажерах – 10 единиц.

Руководитель проекта Андрей Рымарук объясняет, что операторы-наводчики раньше не имели возможности на практике научиться пользоваться противотанковыми ракетными комплексами нигде, кроме поля боя.

В то же время, по его словам, тренажеры дают возможность военнослужащим отработать в учебном центре десятки задач разного вида и сложности, и при этом производить неограниченное количество выстрелов.

Оккупанты уничтожают украинское образование на оккупированных территориях