Студенты 15 киевских вузов объединились, чтобы собрать миллион гривен на тренажер противотанкового ракетного комплекса "Корсар", который будет передан в один из учебных центров Вооруженных Сил.
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Какой приз для победителей "гонок"
Сбор назвали "гонки донейтов". Студенты того вуза, который сможет собрать наибольшую сумму, получат возможность лично пообщаться с Тарасом Чмутом – директором фонда "Вернись живым".
Фонд реализует проект по обеспечению военных учебных центров тренажерами для ПТРК "Корсар" и ПТРК "Скиф". Общая потребность в тренажерах – 10 единиц.
Руководитель проекта Андрей Рымарук объясняет, что операторы-наводчики раньше не имели возможности на практике научиться пользоваться противотанковыми ракетными комплексами нигде, кроме поля боя.
В то же время, по его словам, тренажеры дают возможность военнослужащим отработать в учебном центре десятки задач разного вида и сложности и при этом производить неограниченное количество выстрелов.
Оккупанты уничтожают украинское образование на оккупированных территориях
- Во временно оккупированном Мелитополе россияне издеваются над украинскими детьми. В частности, оккупанты вывозят его в Россию. По словам Федорова, россияне уже поступали так на других захваченных территориях. В частности, вывезли 300 детей из Энергодара, Каменки до сих пор не вернули их.
- Мэр Мелитополя также рассказал , как учатся дети в школах города. По его словам, учащиеся приходят в школу, оккупанты их обыскивают. Родителей в школы не пускают. На уроках нельзя выходить на улицу.
- Учителя, ставшие коллаборантами, бежали из временно оккупированного Мелитополя. В городе закрыли несколько школ, потому что некому было преподавать.
- В Генштабе сообщили , что в городе Энергодар Запорожской области россияне изъяли все учебники по истории Украины. В дальнейшем оккупанты планируют их уничтожить.