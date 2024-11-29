Госбюджет-2025: как распределят предусмотренные на образование и науку почти 195 миллиардов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном бюджете" на 2025 год. На образование и науку предусмотрели 194,3 миллиарда гривен.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Куда направят почти 195 миллиардов гривен, читайте дальше.

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На что направят почти 195 миллиардов гривен

Ключевое направление – финансирование профессионального предвысшего и высшего образования. На это направят 55,6 миллиардов гривен.

Еще 12 миллиардов гривен из бюджета направят на доплаты учителям: по 1000 гривен ежемесячно с 1 января и по 2000 гривен – с 1 сентября 2025 года.

На обустройство укрытий в школах выделили 6,2 миллиарда гривен. На поддержку научных исследований – 3,3 миллиарда гривен.

Для обеспечения питания учащихся начальных классов в бюджете заложили 2,9 миллиарда гривен, а на развитие Новой украинской школы (НУШ) – 2,15 миллиарда гривен.

Закупку школьных автобусов будут финансировать в объеме 1,6 миллиарда гривен, а на модернизацию пищеблоков потратят 960 миллионов гривен.

На создание учебно-практических центров в учреждениях профессионального образования предусмотрели 540 миллионов гривен, а на обеспечение противопожарной защиты в учреждениях общего среднего образования – 500 миллионов гривен.



Куда направят бюджетные средства, предусмотренные на образование и науку / МОН