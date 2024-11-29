Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Куди скерують майже 195 мільярдів гривень, читайте далі.

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На що скерують майже 195 мільярдів гривень

Ключовий напрям – фінансування фахової передвищої і вищої освіти. На це скерують 55,6 мільярда гривень.

Ще 12 мільярдів гривень з бюджету спрямують на доплати вчителям: по 1000 гривень щомісяця з 1 січня та по 2000 гривень – з 1 вересня 2025 року.

На облаштування укриттів у школах виділили 6,2 мільярда гривень. На підтримку наукових досліджень – 3,3 мільярда гривень.

Для забезпечення харчування учнів початкових класів у бюджеті заклали 2,9 мільярда гривень, а на розвиток Нової української школи (НУШ) – 2,15 мільярда гривень.

Закупівлю шкільних автобусів фінансуватимуть в обсязі 1,6 мільярда гривень, а на модернізацію харчоблоків витратять 960 мільйонів гривень.

На створення навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти передбачили 540 мільйонів гривень, а на забезпечення протипожежного захисту у закладах загальної середньої освіти – 500 мільйонів гривень.



Куди скерують бюджетні кошти, передбачені на освіту і науку / МОН