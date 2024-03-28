Госзаказ и гранты: Лисовой рассказал об изменениях вступительной кампании 2024

После изменений в сфере высшего образования студенты-бюджетники на третьем курсе должны будут подписать контракт, чтобы продолжать обучение за деньги государства. После получения диплома они также получат первое рабочее место.

Глава Минобразования Оксен Лисовой отметил: если студент не хочет подписывать контракт, он может продолжить обучение на контрактной форме. В таком случае возвращать деньги за предыдущие два года не надо.

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Министр отметил: такая система будет выгоднее для государства, чем когда студент после завершения обучения не будет работать по специальности. Также студенты еще во время учебы смогут понять, хотят ли работать по специальности. Если нет, то смогут перейти на другую специальность и учиться на контрактной форме.

На втором-третьем курсе студент будет подписывать договор с государством, после чего начинает получать повышенную стипендию. Но должен три года по нашему предложению отработать по предложенному государством месту работы. В противном случае он переходит на обычное контрактное обучение,

– сообщил Лисовой.

Оставят ли госзаказ

Госзаказ оставят, но приоритетных для государства специальностях. После окончания обучения соответствующим специалистам предоставят гарантированное место работы.

Речь идет об ученых, инженеров, учителей, врачей и тому подобное. Мы понимаем структуру экономики и сколько надо в энергетику, металлургию, ИТ, социальную сферу, гуманитарную, сколько нужно ученых, физиков, химиков, биологов, филологов, философов и тому подобное,

– добавил министр.

Как будет действовать грантовая система

Также министр рассказал, что поступающие смогут получить гранты на обучение. Они получат определенную сумму на обучение и сами будут выбирать вуз и специальность.

Сумма грантов будет зависеть от успешности сдачи НМТ. Чем больше количество баллов у поступающего – тем больше денег он получит.

Студенты также смогут воспользоваться льготным кредитованием, оператором которой будет банковская система, а не университет.