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28 мая, 17:42
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Госзаказ на технические специальности в Украине планируют увеличить

Мария Волошин
Основні тези
  • Кабинет Министров Украины планирует увеличить государственный заказ на технические специальности для подготовки молодежи к послевоенному восстановлению.
  • Правительство намерено увеличить образовательный заказ в таких отраслях: инженерия, производство и строительство, образование, информационные технологии, безопасность и оборона, сельское хозяйство.

Кабмин Украины планирует увеличить госзаказ на ряд технических и образовательных специальностей. Так государство создает условия для молодежи по получению навыков, необходимых на рынке труда во время послевоенного восстановления.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко во время конференции "Образование новой Украины", передает 24 Канал.

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Госзаказ на технические специальности могут увеличить

Чиновница уточнила, что сейчас есть запрос на специалистов технических специальностей, поэтому правительство корректирует государственный образовательный заказ.

Так, в следующем учебном году правительство намерено увеличить государственный образовательный заказ по таким профессиональным направлениям:

  • Инженерия, производство и строительство – 27,6%;
  • Образование – 15,8%;
  • Информационные технологии – 13,4%;
  • Безопасность и оборона – 7,6%;
  • Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина – 6,7%.

Свириденко при этом отметила, что сегодня на рынке наблюдаем за явлением структурной безработицы. То есть есть вакансии и есть соискатели работы, но они не соответствуют запросу друг друга.

Украинский бизнес называет дефицит кадров проблемой номер один. Поэтому развитие образования, качественная профориентация и развитие системы обучения и переобучения является приоритетом. Наша задача как государства – создать условия, чтобы молодежь имела те навыки, которые сейчас нужны на рынке труда, 
– резюмировала вице-премьер.

Ранее мы информировали, что правительство выделило 540 миллионов на модернизацию профтехов.