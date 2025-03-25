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Учеба Саморазвитие Существует более 100 слов, которыми можно заменить "говорить", и вы будете удивлены
25 марта, 11:47
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Существует более 100 слов, которыми можно заменить "говорить", и вы будете удивлены

Алеся Кух
Основні тези
  • Украинский язык богат синонимами, в частности, более 100 синонимов к слову "говорить", которые можно разделить на несколько категорий по смысловой и эмоциональной нагрузке.
  • Синонимы делают речь богаче и интереснее, избегая повторяемости и добавляя эмоциональности.

В украинском языке есть немало синонимов к каждому слову. Именно они делают вашу речь интереснее и разнообразнее.

Множество синонимов к слову "говорить", о них рассказывает 24 Канал, и предлагает ими активно пользоваться.

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Как еще можно заменить слово "говорить"

Синонимы к определенным словам позволяют избежать скучной или неудобной повторяемости того же слова или выражения в тексте. А еще – делают речь более разнообразной и привлекательной для читателя или слушателя. Они добавляют выразительности и эмоциональности речи, позволяют подчеркнуть важные моменты сообщения или выразить определенные настроения и чувства.

Украинский язык очень богат на синонимы, создан даже специальный словарь, для тех кого интересует эта тема – "Словарь синонимов украинского языка" А. Вусика, где подобрано более 31 тысячи слов.

Среди лидеров по количеству синонимов слово "говорить" – их более 100 и они продолжают образовываться и дальше, в соответствии с потребностями времени.

Условно по смысловой и эмоциональной нагрузке их можно разделить на официальные:

  • казати,
  • мовити,
  • ректи,
  • розповідати,
  • доповідати,
  • відати / повідати,
  • глаголити,
  • наставляти,
  • повчати / научати,
  • переповідати

Легкие бессмысленные разговоры:

  • базікати,
  • базарити,
  • теревенити,
  • торохкотіти,
  • траскати,
  • тріскотіти,
  • таляпати,
  • молоти,
  • белебенити,
  • балаболити (говорить ерунду),
  • торочити (говорить то же),
  • словоблудити (иногда, обманівать).

Не только "говорить" / иллюстрация odysseus.com.ua

Можно и более оскорбительно о надоедливых, грубых, поучительных или не интересных разговорах сказать, что собеседник:

  • гнусавив,
  • гиркав,
  • гримав,
  • цідив,
  • м'ямлив,
  • гуркотів,
  • гурив (повчав)
  • бурчав,
  • бормотав,
  • тошнив,
  • шкрабарчав,
  • огризався,
  • цабанити (критикувати),
  • пащекував.

Есть слова и для милых, нежных разговоров:

  • сокотати,
  • лебедіти,
  • лопотіти,
  • жебоніти,
  • шепотіти,
  • милувати,
  • любасничати.

И даже обозначать "говорить" по голосам животных:

  • тьохкати,
  • квохтати (мати до дітей)
  • цвірінькати,
  • цвікати,
  • лаяти,
  • гавкати,
  • гарчати,
  • туркотіти (мило спілкуватися),
  • вуркотіти (як голуби, ніжне спілкування в парі)
  • рохкати,
  • шипіти.

А вот языковед Мария Словолюб в своем тиктоке, предлагает еще и следующие варианты:

  • ляси точити,
  • лепетати,
  • співати,
  • прорікати,
  • теревені правити.

Не только "говорить": смотрите видео

Синонимы однозначно расширяют словарный запас и делают речь более выразительной и насыщенной. Расширьте свои знания синонимами к слову "бить", их тоже более 100. Говорите на украинском разнообразно!