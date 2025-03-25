Существует более 100 слов, которыми можно заменить "говорить", и вы будете удивлены
- Украинский язык богат синонимами, в частности, более 100 синонимов к слову "говорить", которые можно разделить на несколько категорий по смысловой и эмоциональной нагрузке.
- Синонимы делают речь богаче и интереснее, избегая повторяемости и добавляя эмоциональности.
В украинском языке есть немало синонимов к каждому слову. Именно они делают вашу речь интереснее и разнообразнее.
Множество синонимов к слову "говорить", о них рассказывает 24 Канал, и предлагает ими активно пользоваться.
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Как еще можно заменить слово "говорить"
Синонимы к определенным словам позволяют избежать скучной или неудобной повторяемости того же слова или выражения в тексте. А еще – делают речь более разнообразной и привлекательной для читателя или слушателя. Они добавляют выразительности и эмоциональности речи, позволяют подчеркнуть важные моменты сообщения или выразить определенные настроения и чувства.
Украинский язык очень богат на синонимы, создан даже специальный словарь, для тех кого интересует эта тема – "Словарь синонимов украинского языка" А. Вусика, где подобрано более 31 тысячи слов.
Среди лидеров по количеству синонимов слово "говорить" – их более 100 и они продолжают образовываться и дальше, в соответствии с потребностями времени.
Условно по смысловой и эмоциональной нагрузке их можно разделить на официальные:
- казати,
- мовити,
- ректи,
- розповідати,
- доповідати,
- відати / повідати,
- глаголити,
- наставляти,
- повчати / научати,
- переповідати
Легкие бессмысленные разговоры:
- базікати,
- базарити,
- теревенити,
- торохкотіти,
- траскати,
- тріскотіти,
- таляпати,
- молоти,
- белебенити,
- балаболити (говорить ерунду),
- торочити (говорить то же),
- словоблудити (иногда, обманівать).
Не только "говорить" / иллюстрация odysseus.com.ua
Можно и более оскорбительно о надоедливых, грубых, поучительных или не интересных разговорах сказать, что собеседник:
- гнусавив,
- гиркав,
- гримав,
- цідив,
- м'ямлив,
- гуркотів,
- гурив (повчав)
- бурчав,
- бормотав,
- тошнив,
- шкрабарчав,
- огризався,
- цабанити (критикувати),
- пащекував.
Есть слова и для милых, нежных разговоров:
- сокотати,
- лебедіти,
- лопотіти,
- жебоніти,
- шепотіти,
- милувати,
- любасничати.
И даже обозначать "говорить" по голосам животных:
- тьохкати,
- квохтати (мати до дітей)
- цвірінькати,
- цвікати,
- лаяти,
- гавкати,
- гарчати,
- туркотіти (мило спілкуватися),
- вуркотіти (як голуби, ніжне спілкування в парі)
- рохкати,
- шипіти.
А вот языковед Мария Словолюб в своем тиктоке, предлагает еще и следующие варианты:
- ляси точити,
- лепетати,
- співати,
- прорікати,
- теревені правити.
Не только "говорить": смотрите видео
Синонимы однозначно расширяют словарный запас и делают речь более выразительной и насыщенной. Расширьте свои знания синонимами к слову "бить", их тоже более 100. Говорите на украинском разнообразно!