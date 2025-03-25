Существует более 100 слов, которыми можно заменить "говорить", и вы будете удивлены

В украинском языке есть немало синонимов к каждому слову. Именно они делают вашу речь интереснее и разнообразнее.

Множество синонимов к слову "говорить", о них рассказывает 24 Канал, и предлагает ими активно пользоваться.

Смотрите также Замените "не умничай" на более остроумный украинский вариант: так интереснее

Как еще можно заменить слово "говорить"

Синонимы к определенным словам позволяют избежать скучной или неудобной повторяемости того же слова или выражения в тексте. А еще – делают речь более разнообразной и привлекательной для читателя или слушателя. Они добавляют выразительности и эмоциональности речи, позволяют подчеркнуть важные моменты сообщения или выразить определенные настроения и чувства.

Украинский язык очень богат на синонимы, создан даже специальный словарь, для тех кого интересует эта тема – "Словарь синонимов украинского языка" А. Вусика, где подобрано более 31 тысячи слов.

Среди лидеров по количеству синонимов слово "говорить" – их более 100 и они продолжают образовываться и дальше, в соответствии с потребностями времени.

Условно по смысловой и эмоциональной нагрузке их можно разделить на официальные:

казати,

мовити,

ректи,

розповідати,

доповідати,

відати / повідати,

глаголити,

наставляти,

повчати / научати,

переповідати

Легкие бессмысленные разговоры:

базікати,

базарити,

теревенити,

торохкотіти,

траскати,

тріскотіти,

таляпати,

молоти,

белебенити,

балаболити (говорить ерунду),

торочити (говорить то же),

словоблудити (иногда, обманівать).

Не только "говорить" / иллюстрация odysseus.com.ua

Можно и более оскорбительно о надоедливых, грубых, поучительных или не интересных разговорах сказать, что собеседник:

гнусавив,

гиркав,

гримав,

цідив,

м'ямлив,

гуркотів,

гурив (повчав)

бурчав,

бормотав,

тошнив,

шкрабарчав,

огризався,

цабанити (критикувати),

пащекував.

Есть слова и для милых, нежных разговоров:

сокотати,

лебедіти,

лопотіти,

жебоніти,

шепотіти,

милувати,

любасничати.

И даже обозначать "говорить" по голосам животных:

тьохкати,

квохтати (мати до дітей)

цвірінькати,

цвікати,

лаяти,

гавкати,

гарчати,

туркотіти (мило спілкуватися),

вуркотіти (як голуби, ніжне спілкування в парі)

рохкати,

шипіти.

А вот языковед Мария Словолюб в своем тиктоке, предлагает еще и следующие варианты:

ляси точити,

лепетати,

співати,

прорікати,

теревені правити.

Не только "говорить": смотрите видео

Синонимы однозначно расширяют словарный запас и делают речь более выразительной и насыщенной. Расширьте свои знания синонимами к слову "бить", их тоже более 100. Говорите на украинском разнообразно!