5 привычных слов на говорах Полтавщины и Закарпатья: вы бы их точно не узнали
Разговаривать на литературном украинском языке – очень хорошо! Но не стоит пренебрегать и словами-изюминками из диалектов, которые обогатят ваш языковой словарик.
Литературный язык важна, но интересной и разнообразной ее делают диалекты и наречия. 24 Канал, ссылаясь на тикток @_kristina_gotra_, рассказывает об интересных говорах Закарпатья и Полтавщины.
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Услышьте, как это звучит на Полтавщине и Закарпатье
Регионы Украины богаты диалектами и наречиями и это неисчерпаемый источник познания языка родной страны. Продолжаем знакомиться с говорами, и Креативная Жена с подругой, предлагают узнать, как звучат привычные слова с Полтавщины и Закарпатья. Все знакомо и не очень.
Словарик девушек (Закарпатье – С, Полтавщина – П.):
"Що ти на мене дивишся": З – "Що ти на мене никаєш", П – "Що ти на мене баньки вирячив";
Кукурудза: З – киндириця, П – кукуругза;
"Хвіртка": З – капура, П – калітка;
"Тістечко": З – шитимині; П – пірожине;
"Говорити": З – бесідувати, П – балакати;
"Волосся": З – копоси, П – патли або пацьорки.
Характерными для Полтавщины являются "шо" и "га", а также "нит".
Как это звучит на Полтавщине и Закарпатье: смотрите видео
Что вам знакомо, давно такое слышали, какие слова используете?