В 2024 году абитуриенты, претендующие на обучение на контракте в вузе, смогут получить дополнительную финансовую поддержку - государственный грант. Он позволит частично покрыть стоимость обучения на любой бакалаврской программе (или на программе подготовки медика).

Сумму гранта будут определять индивидуально для каждого: по результатам НМТ и с учетом коэффициента специальности. Как получить эту финансовую помощь, читайте дальше.

Смотрите также Какие специальности самые популярные среди абитуриентов в этом году

Как получить грант на обучение в вузе

Алгоритм получения грантов такой:

Чтобы подать заявку на получение государственного гранта, абитуриенты должны определиться с приоритетным ЗВО и выбрать соответствующую образовательную программу через свой электронный кабинет абитуриента. МОН рекомендует ознакомиться со стоимостью контракта для выбранной программы, чтобы понять, какая часть этой стоимости может быть покрыта грантом. Если поступающий/-ца соответствует условиям для получения гранта, тогда получит соответствующее сообщение в своем электронном кабинете.

После успешного зачисления на желаемую программу, студент/-ка должен подать заявление на грант через свой электронный кабинет в Единой государственной электронной базе образовательной информации (ЕГЭБО) в период с 5 сентября по 31 октября 2024 года. После обработки заявления, студента/-ку проинформируют о назначении гранта на первый год обучения с указанием соответствующей суммы. Грант предоставляют на весь срок обучения, однако выплаты будут дважды в год.

После одобрения вашей грантовой заявки нужно будет через Дию пройти электронную идентификацию и аутентификацию; выбрать в приложении услугу по получению гранта. Далее необходимо открыть в одном из банков Украины счет со специальным режимом использования для зачисления гранта.

Если поступающий/-ца является несовершеннолетним/-ней, то запрос на получение государственного гранта подает один из родителей или законных представителей. Средства, полученные в форме гранта, могут быть использованы только для оплаты обучения в ЗВО, с которым подписан соответствующий контракт.

Больше о том, как будет работать грантовая система можно, прочитать по ссылке.