Заканчивается срок подтверждения студентами образовательных грантов

В рамках этой вступительной кампании, которая завершилась 31 октября, студенты, поступившие на контракт, имели право подать заявку на получение гранта на получение высшего образования. Сумма, которую можно получить, зависит от набранного на НМТ-2024 балла и выбранной специальности.

Заметим, что к эксперименту по грантовой поддержке студентов пока присоединились 194 вуза Украины. 5 ноября завершается процедура подтверждения сертификатов на образовательные гранты в Дии, информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Когда надо подтвердить образовательный грант

Так, студенты первого курса, которые поступили в вышеуказанные вузы на контракт и соответствуют условиям предоставления государственного образовательного гранта, получат государственное софинансирование получения своего высшего образования.

Если студент по определенной причине не может подтвердить получение гранта или не получил сертификат, хотя соответствует условиям его предоставления, он может обратиться за консультацией на горячую линию МОН по телефону 0-(800)-50-45-70.

Также студенты могут обратиться с вопросами, написав на электронную почту grant_mon@mon.gov.ua.

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Что известно о грантовой системе в 2024 году