Суммы увеличат, баллы уменьшат: систему грантов сделают более привлекательной

В 2025 году МОН намерено сделать систему грантов более привлекательной для поступающих. В рамках поступления на некоторые специальности можно будет получить грант первого уровня, если два предмета НМТ сдали на 140 баллов.

Это касается так называемых специальностей с особой поддержкой государства. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий ZN.UA, отмечает 24 Канал.

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Как будет действовать система грантов в вузах в 2025 году

Это такие специальности:

естественные;

инженерные;

связанные с восстановлением инфраструктуры;

математика;

физика;

химия;

биология;

механическая инженерия;

агроинженерия;

химическая технология.

К сожалению, они не слишком популярны среди поступающих, но специалисты этих профилей чрезвычайно нужны для развития нашей страны. В перечень специальностей с особой поддержкой государства также входят медицинские (врачи, терапевты-реабилитологи), образовательные (учителя всех уровней) и специальности, связанные с восстановлением, – архитектура, строительство,

– рассказал Винницкий.

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И добавил, что в этом году МОН предлагает несколько увеличить сумму грантов в соответствии с индексом инфляции.

Грант первого уровня составит 16,8 тысяч гривен (в прошлом году было 15 тысяч), а грант второго уровня – 28 тысяч гривен (было 25 тысяч),

– заявил чиновник.

Ранее в МОН рассказали важные детали вступительной кампании этого года на бакалавриат.