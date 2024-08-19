Сумма гранта возрастет: какие коэффициенты действуют на разных специальностях

Если абитуриент подает заявление на поступление на специальность, которая является стратегически важной для государства, сумму гранта будут умножать на определенный коэффициент. Для определенных специальностей он составляет 1 или 1,3, для некоторых – 1,5.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. И уточнил, для каких специальностей будут действовать эти коэффициенты.

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Что нужно знать о коэффициентах при поступлении на определенные специальности

Винницкий отметил: если абитуриенты поступают на специальности, которыми рынок труда перенасыщен, на них будет действовать грант второго уровня. То есть нужно было набрать на НМТ 170 баллов и более по двум предметам. Говорится о таких как право, менеджмент, журналистика, некоторые другие специальности.

Коэффициент 1,3, по словам чиновника, установили на художественные специальности.

Кроме того, это филология, а конкретно – специализации по украинскому языку и литературе, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики. Также это информационные технологии, компьютерные науки, кибербезопасность и тому подобное. А также ветеринария, здравоохранение, то есть все, что относится к человеческому капиталу и его восстановление после победы,

– уточнил он.

Коэффициент 1,5 установили для очень важных и дорогих специальностей: образование и педагогика, естественные науки – физика, биология, химия, математика, статистика, механическая инженерия, электрическая инженерия, химическая инженерия, электроника, производство и технологии, архитектура и строительство, аграрные науки, терапия и реабилитация, добавил Винницкий.

Он заявил также, что поступающих, которые не имеют необходимых баллов для обучения на бюджете, побуждают выбирать специальности, которые нужны для восстановления нашего государства и его функционирования теперь.