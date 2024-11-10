Какая специальность "забрала" больше всего грантов для первокурсников

В этом году студенты-первокурсники, которые получают образование по контракту в украинском вузе, смогут получить грант на обучение. Соответствующий экспериментальный проект реализует Минобразования Украины впервые.

Сумма гранта зависит от выбранной специальности и количества баллов, полученных на НМТ-2024, передает 24 Канал. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в подкасте "Дофамин для образования" рассказал, студентам какой специальности повезло больше всего.

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Студенты какой специальности получат больше всего грантов

Винницкий сообщил: больше всего грантов в этом году получили на специальность "Психология".

На втором месте – а может, и на первом, в зависимости, как считать, – у нас четыре специальности, а может даже пять, которые входят в группу IT. Это компьютерные науки, это программная инженерия, кибербезопасность, это фактически прикладная математика,

– уточнил он.

И акцентировал, что больше всего государственной поддержки, государственного финансирования направляют именно на группу IT. Из всех тех специальностей, которые есть из компьютерных наук (инженерия программного обеспечения, кибербезопасность), нет показателя ниже 60%: почти две трети лиц, которые поступили на эти специальности, или попали на бюджет, или получили грант.

Интересно! Ранее мы рассказывали о том, как можно получить грант на получение высшего образования. Детали читайте по ссылке.

Сравнивая с этой цифрой количество лиц, поступивших на право, не дотягивает до 30%. Итак, очень мало государственного заказа. Но есть большое количество способных абитуриентов, которые заходят на контракт, и они действительно получали грант,

– добавил заместитель главы МОН.

Разница в том, по его словам, что государство понимает, что финансирует так или иначе большое количество поступающих в высшее образование.

Это нам надо, потому что это инвестиция в наше человеческое развитие. Так или иначе, нам надо людей, которые имеют высшее образование,

– резюмировал Винницкий.

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