В каких вузах Украины можно получить грант на обучение: перечень

В рамках этой вступительной кампании часть абитуриентов на контракт в вузе может претендовать на получение гранта на обучение от государства. Большинство украинских ЗВО уже присоединилось к пилотному проекту МОН.

По состоянию на 2 сентября таких уже 179 вузов. Перечень университетов обновляется и увеличивается.

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В каких вузах можно получить грант

МОН пока отсрочило подачу заявлений на получение государственного гранта до середины сентября. Поэтому пока абитуриенты могут лучше ознакомиться с вузами, которые участвуют в проекте.



Государственный грант можно использовать только для оплаты за обучение в ЗВО. Его предоставляют безвозвратной помощью, поэтому дополнительных обязательств, вроде отработки, он не предусматривает.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Чтобы получить государственный грант, поступающий должен иметь в результатах НМТ (ВНО) не менее 150 баллов по любым двум предметам (грант первого уровня) или не менее 170 баллов по любым двум предметам (грант второго уровня).