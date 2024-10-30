В каких вузах Украины можно получить грант на обучение: перечень

В рамках вступительной кампании 2024 года студенты, поступившие в вуз на контрактную форму, могут получить грант на обучение. Сумма зависит от выбранной специальности и набранного балла на НМТ-2024.

Большинство украинских высших учебных заведений в 2024 году участвует в пилотном проекте по предоставлению государственных грантов на финансирование получения высшего образования. По состоянию на 24 октября присоединилось 194 вуза.

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В каких вузах можно получить грант

Перечень университетов при этом обновляется и увеличивается.

Отметим, что государственный грант на получение высшего образования – это поддержка государством получения гражданином высшего образования путем софинансирования обучения на условиях контракта.



Государственный грант можно использовать только для оплаты за обучение в ЗВО.

Он является безвозвратной помощью, поэтому дополнительных обязательств, вроде отработки, он не предусматривает.

№ Учебные заведения, в которых можно получить грант 1 Национальный транспортный университет 2 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" 3 Украинский государственный университет им. Драгоманова 4 Киевский национальный университет им. Шевченко 5 Киевский национальный лингвистический университет 6 НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" 7 Харьковский национальный университет радиоэлектроники 8 Сумской государственный университет 9 НТУ "Харьковский политехнический институт" 10 Национальный университет пищевых технологий 11 Киевский национальный университет строительства и архитектуры 12 Черновицкий национальный университет им. Федьковича 13 Восточноукраинский национальный университет им 14 Тернопольский национальный технический университет им. Пулюя 15 Классический профессиональный колледж Сумского государственного университета 16 Государственный торгово-экономический университет 17 Украинский государственный университет науки и технологий 18 Днепровский государственный аграрно-экономический университет 19 Университет таможенного дела и финансов 20 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 21 Полтавский национальный педагогический университет им. Короленко 22 Днепровский национальный университет им. Гончара 23 Тернопольский национальный педагогический университет им. Гнатюка 24 Харьковский национальный университет им. Каразина 25 Криворожский государственный педагогический университет 26 Луганский национальный университет им. Шевченко 27 Луцкий национальный технический университет 28 Украинско-американский университет Конкордия 29 Львовский национальный университет им. Франко 30 Черкасский государственный технологический университет 31 Мариупольский государственный университет 32 Национальный университет "Одесская юридическая академия" 33 Университет "Киевская школа экономики" 34 Ровенский государственный гуманитарный университет 35 Южноукраинский национальный педагогический университет им 36 Киевский национальный экономический университет им. Гетьмана 37 Межрегиональная Академия управления персоналом 38 Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова 39 Национальный университет "Одесская политехника" 40 Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" 41 Национальный лесотехнический университет Украины 42 Заведение высшего образования "Университет Короля Даниила" 43 Полтавский государственный аграрный университет 44 Херсонский государственный аграрно-экономический университет 45 Одесская государственная академия строительства и архитектуры 46 ЧВУЗ "Университет современных технологий" 47 Таврический национальный университет им. Вернадского 48 Винницкий государственный педагогический университет им. Коцюбинского 49 Национальный медицинский университет им. Богомольца 50 Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого 51 Черновицкий торгово - экономический институт Государственного торгово - экономического университета 52 Винницкий торгово - экономический институт Государственного торгово - экономического университета 53 Буковинский государственный медицинский университет 54 Донбасский государственный педагогический университет 55 Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 56 Экономико-технологический институт имени Роберта Эльворти 57 Государственный налоговый университет 58 Херсонский государственный университет 59 Национальный университет "Черниговская политехника" 60 Полтавский государственный медицинский университет 61 Каменец-Подольский национальный университет им. Огиенко 62 Луганская государственная академия культуры и искусств 63 Национальная музыкальная академия Украины им. Чайковского 64 Одесский национальный технологический университет 65 Измаильский государственный гуманитарный университет 66 Харьковский национальный экономический университет им 67 Одесский национальный экономический университет 68 Одесский национальный морской университет 69 Херсонская государственная морская академия 70 Одесская национальная музыкальная академия им. Неждановой 71 Государственный университет экономики и технологий 72 Национальный авиационный университет 73 Днепровский государственный медицинский университет 74 Харьковская государственная академия культуры 75 Украинский государственный университет железнодорожного транспорта 76 Киевский национальный университет технологий и дизайна 77 Харьковский национальный медицинский университет 78 Арт академия современного искусства имени Сальвадора Дали 79 Волынский национальный университет им. Леси Украинки 80 Житомирский государственный университет им. Франко 81 ВУЗ "Американ Юниверсити Киев" 82 Сумской национальный аграрный университет 83 Уманский государственный педагогический университет им 84 Кременчугский национальный университет им. Остроградского 85 Черкасский национальный университет им. Хмельницкого 86 Национальный университет "Одесская морская академия" 87 Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова 88 Дрогобычский государственный педагогический университет им 89 Институт "Харьковская школа архитектуры" 90 Львовский национальный университет природопользования 91 Харьковский национальный университет городского хозяйства им. Бекетова 92 Национальный технический университет "Днепровская политехника" 93 Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого 94 Львовская национальная музыкальная академия им. Лысенко 95 Открытый международный университет развития человека "Украина" 96 Винницкий социально-экономический институт 97 Национальный университет "Запорожская политехника" 98 Херсонский национальный технический университет 99 Западноукраинский национальный университет 100 Закарпатская академия искусств 101 Донецкий национальный университет им. Стуса 102 Нежинский государственный университет им. Гоголя 103 Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 104 Винницкий национальный технический университет 105 Запорожский национальный университет 106 Университет Григория Сковороды в Переяславе 107 Мукачевский государственный университет 108 Приазовский государственный технический университет 109 Таврический государственный агротехнологический университет им. Моторного 110 Государственный университет инфраструктуры и технологий 111 Ровенский профессиональный колледж НУБИП Украины 112 Национальный университет "Черниговский коллегиум" им. Шевченко 113 Винницкий национальный аграрный университет 114 Центральноукраинский государственный университет им. Винниченко 115 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 116 Харьковский национальный университет искусств им. Котляревского 117 Уманский национальный университет садоводства 118 Каменец-Подольский государственный институт 119 Донбасская государственная машиностроительная академия 120 Полтавский университет экономики и торговли 121 Прикарпатский национальный университет им. Стефаника 122 Полесский национальный университет 123 ИТ СТЕП Университет 124 Национальный университет "Острожская академия" 125 Шосткинский институт Сумского государственного университета 126 Черноморский национальный университет им. Могилы 127 Харьковский национальный педагогический университет им. Сковороды 128 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 129 Николаевский национальный аграрный университет 130 Одесский национальный университет им. Мечникова 131 Украинский католический университет 132 Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им 133 Тернопольский национальный медицинский университет им. Горбачевского 134 Одесский государственный аграрный университет 135 Запорожский государственный медико-фармацевтический университет 136 Государственный университет информационно-коммуникационных технологий 137 Николаевский национальный университет им. Сухомлинского 138 Государственный университет "Житомирская политехника" 139 Львовская национальная академия искусств 140 Сумской государственный педагогический университет им. Макаренко 141 Центральноукраинский национальный технический университет 142 Национальный фармацевтический университет 143 Львовский государственный университет физической культуры им. Боберского 144 Хмельницкий национальный университет 145 Харьковская государственная академия физической культуры 146 Глуховский национальный педагогический университет им. Довженко 147 Карпатский университет имени Августина Волошина 148 Мелитопольский государственный педагогический университет им. Хмельницкого 149 Ужгородский национальный университет 150 Национальный университет "Львовская политехника" 151 Государственный биотехнологический университет 152 Донецкий национальный технический университет 153 Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского "Харьковский авиационный институт" 154 Подольский государственный университет 155 ЧВУЗ "Киевский медицинский университет" 156 Государственный университет интеллектуальных технологий и связи 157 Университет экономики и права "КРОК" 158 Киевский университет интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия" 159 Киевский столичный университет им. Гринченко 160 Львовский национальный медицинский университет им. Галицкого 161 Пенитенциарная академия Украины 162 Харьковская государственная академия дизайна и искусств 163 Нежинский агротехнический институт 164 Горловский институт иностранных языков 165 Национальный университет водного хозяйства и природопользования 166 Международный гуманитарный университет 167 Одесский государственный университет внутренних дел 168 Хмельницкий университет управления и права им. Юзькова 169 Бердянский государственный педагогический университет 170 Криворожский национальный университет 171 Ивано-Франковский национальный медицинский университет 172 Донецкий национальный медицинский университет 173 Одесский национальный медицинский университет 174 Львовский торгово-экономический университет 175 Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств 176 Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия 177 Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта 178 Частное учреждение высшего образования "Харьковский технологический университет "ШАГ" 179 Днепровский государственный технический университет 180 Частное учреждение высшего образования Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" 181 Частное высшее учебное заведение "Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука" 182 Донецкий государственный университет внутренних дел 183 Белоцерковский национальный аграрный университет 184 Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука 185 Государственное учреждение "Луганский государственный медицинский университет" 186 Частное высшее учебное заведение "Украинский гуманитарный институт" 187 Заведение высшего образования "Академия рекреационных технологий и права" 188 Частное высшее учебное заведение "Харьковский международный медицинский университет" 189 Криворожский учебно-научный институт Донецкого государственного университета внутренних дел 190 Дунайский институт Национального университета "Одесская морская академия" 191 Дунайский институт водного транспорта Государственного университета инфраструктуры и технологий 192 Коммунальное учреждение "Уманский гуманитарно-педагогический колледж им. Т.Г. Шевченко Черкасского областного совета" 193 Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности 194 Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика

Что известно о грантовой системе в 2024 году