Абитуриенты будут получать грант на обучение через Дию

Поступающие-контрактники в Украине будут получать грант на обучение через приложение Дия. Так чиновники утверждают в украинском образовании принцип "Деньги ходят за студентом".

Согласно согласованному правительством постановлению, абитуриенты, которые будут поступать на контрактную форму обучения, получат дополнительную финансовую поддержку от государства.

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Поступающие смогут получить грант на обучение

Грант частично покроет стоимость обучения на любой бакалаврской программе – от 15 тысяч гривен ежегодно. А получить средства можно будет через Дию – без бюрократии, человеческого фактора и лишних ожиданий, говорят чиновники.

Студенты должны получить больше свободы при выборе профессии, а ЗВО улучшат качество обучения благодаря рыночной конкуренции.

Вице-премьер Михаил Федоров назвал этот экспериментальный проект революционным шагом для украинской системы высшего образования.

В этом году поступающие впервые смогут получить государственный грант для оплаты контракта в университете. Студенты, поступившие на бюджетную форму обучения, по-прежнему, будут получать полное финансирование от государства,

– сообщил чиновник.

И добавил, что система государственных грантов трансформирует подход к образованию среди как студентов, так и учебных заведений.

Ранее при выборе специальности поступающий ориентировался на наличие бюджетных мест. Грант – это свобода выбора специальности для ребенка,

– считает Федоров.

По его словам, для учебных заведений новая система будет стимулировать конкуренцию. Это станет стимулом для улучшения условий обучения, профессионального развития преподавателей, создания дополнительной ценности для поступающих.