В Раде рассказали, когда примут Закон о грантах для студентов

Вскоре в Верховной Раде планируют согласовать законопроект о грантовом финансировании для студентов-контрактников вузов. Нардепы намерены принять документ весной.

Об этом сообщил глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак в телеграмме.

Когда примут Закон о грантах для студентов?

Нардеп сообщил, что эксперимент с государственными грантами на обучение в вузах за полтора года продемонстрировал положительные результаты.

Самое главное, будущие студенты наконец получили возможность учиться на желанных специальностях без давления финансовых обязательств. Именно эту идею мы и закладывали, когда впервые предложили ввести грантовую систему,

– заявил он.

И добавил, что время переосмыслить модель госзаказа как наследие с советских времен. При этом стоит перейти к более гибкой и адаптивной системе и закрепить ее законодательно.

Интересно В ноябре 2025 года студенты вузов второго курса уже начали получать грантовые сертификаты. Их можно найти в приложении Дия, сообщал глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.

По словам Бабака, гранты продемонстрировали свою действенность, дополнили систему госзаказа, расширив господдержку студентов. При этом помогли сделать использование бюджетных средств более рациональным.

Что известно о грантах на обучение в вузах в Украине?

в 2024 году ввели пилотный проект по предоставления грантов для поступающих на контрактную форму обучения в вузах.

в 2025 году государственные гранты можно было получить такие (для первокурсников):