У Раді розповіли, коли ухвалять Закон про гранти для студентів

Невдовзі у Верховній Раді планують погодити законопроєкт про грантове фінансування для студентів-контрактників вишів. Нардепи мають намір ухвалити документ навесні.

Про це повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак у телеграмі.

Коли ухвалять Закон про гранти для студентів?

Нардеп повідомив, що експеримент із державними грантами на навчання у вишах за півтора року продемонстрував позитивні результати.

Найголовніше, майбутні студенти нарешті отримали можливість навчатися на омріяних спеціальностях без тиску фінансових зобов'язань. Саме цю ідею ми і закладали, коли вперше запропонували запровадити грантову систему,

– заявив він.

І додав, що час переосмислити модель держзамовлення як спадок із радянських часів. При цьому варто перейти до більш гнучкої та адаптивної системи і закріпити її законодавчо.

У листопаді 2025 року студенти вишів другого курсу вже почали отримувати грантові сертифікати. Їх можна знайти у додатку Дія, повідомляв очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.

За словами Бабака, гранти продемонстрували свою дієвість, доповнили систему держзамовлення, розширивши держпідтримку студентів. При цьому допомогли зробити використання бюджетних коштів раціональнішим.

Що відомо про гранти на навчання у вишах в Україні?

2024 року запровадили пілотний проєкт щодо надання грантів для вступників на контрактну форму навчання у вишах.

2025 року державні гранти можна було отримати такі (для першокурсників):