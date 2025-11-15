Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака. Нардеп отметил, что теперь этим студентам надо подтвердить получение гранта.
Как студенту подтвердить грант?
Подтвердить получение гранта можно наложив электронную подпись в приложении.
Ожидается, что средства Министерство образования и науки Украины будет перечислять университетам двумя платежами – за 1 и 2 семестр соответственно.
В случае если студент уже оплатил обучение на контракте, он должен обратиться в свое учебное заведение для возврата средств.
Обращаюсь к студентам, проверьте, пожалуйста, свои приложения. Важно понимать, что все получили сертификаты,
– сообщил Бабак.
Отметим, что продолжение грантовой поддержки предусмотрели для студентов второго года обучения, которым предоставили грант в 2024 году, которые продолжают обучение и не имеют академической или финансовой задолженности, отмечает Osvita.ua.
Кто мог получить грант и на какую сумму в 2025 году?
В этом году государственные гранты можно было получить такие (для первокурсников):
грант первого уровня на сумму 17 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ от 150 баллов (или от 140 баллов, если поступает на специальность с особой поддержкой). Грант первого уровня не был доступен по некоторым специальностям (например, менеджмент, маркетинг, журналистика и т.д.);
грант второго уровня на сумму 25 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ от 170 баллов). На некоторых специальностях действовал коэффициент, поэтому 25 тысяч гривен может превратиться в 37,5 тысячи гривен для тех, кто выбирает приоритетные для экономики специальности.