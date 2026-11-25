Что делать студенту, если не удается подтвердить академический грант в приложении Дия
Абитуриенты, поступающие в вузы в этом году, должны подтвердить академический грант на обучение до 29 ноября включительно. В МОН при этом рассказали, что делать, если студент по техническим причинам не может этого сделать.
В частности, если сертификат уже есть в приложении Дия, но приложение выдает ошибку или не работает "Дия.Подпись". Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Что делать, если не удается подтвердить грант?
МОН рекомендует студенту обратиться в службу поддержки "Дии". Если проблему устранили вовремя, подтвердите грант в приложении.
МОН может повторно сформировать сертификат, если технический администратор "Дии" подтвердит, что сбой помешал своевременно подтвердить грант. Заявление в ведомство можно подать в течение 60 календарных дней с даты первого формирования сертификата. Для этого необходимо выполнить несколько действий.
1. Получите письменное подтверждение от "Дии"
Напишите техническому администратору на inbox@diia.gov.ua. Опишите, когда возникла проблема и на каком этапе не удалось подтвердить грант. Попросите письменное подтверждение с указанием периода сбоя и объяснением, как он помешал подтвердить сертификат.
2. Подайте заявление в МОН
Отправьте заявление о повторном формировании сертификата на ez@mon.gov.ua. Перед отправкой проверьте, работает ли "Дия.Подпись". Она понадобится, чтобы подтвердить сертификат, если его сформируют повторно.
3. Добавьте документы к заявлению
Приложите копию ID-карты, копию документа с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика и письменное подтверждение от технического администратора "Дии".
Если сертификат не появился в "Дии" или в нем есть ошибка, обратитесь в свое учебное заведение, чтобы оно проверило данные, на основании которых формируется грант,
– сообщили в МОН.
Сколько студентов уже получили сертификаты на грант?
- По состоянию на 23 ноября в Украине уже сформировано 47 302 гранта для студентов-контрактников. Это 96% от необходимого количества.
- Еще почти 2 тысячи грантов требуют внесения данных со стороны вузов, сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в фейсбуке.
- Чиновник сообщил, что студенты уже подтвердили 37 368 грантов. Более 9 тысяч грантов на обучение еще ожидают подтверждения.
Что известно о грантах для студентов?
- Гранты можно получить в 209 вузах.
- Сумма грантов определяется индивидуально с учетом результатов вступительных экзаменов и предусмотренных коэффициентов. Точная сумма будет указана в сертификате.
- В случае возникновения технических проблем с подтверждением сертификата в приложении "Дия" следует оперативно обратиться к техническому администратору приложения "Дия".
- В этом году базовый размер академического гранта на возмещение стоимости обучения в бакалавриате, а также в медицинской и ветеринарной магистратуре по контракту увеличился. Грант I уровня составит 18,5 тысячи гривен, а грант II уровня – 27 тысяч гривен.
- Для получения гранта I уровня достаточно иметь результаты НМТ не менее 150 баллов по двум предметам НМТ, а для специальностей с особой поддержкой – 140+ баллов.