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Зокрема, якщо сертифікат уже є у Дії, але застосунок видає помилку або не працює Дія.Підпис. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Що робити, якщо не вдається підтвердити грант?

МОН радить студентові звернутися до служби підтримки Дії. Якщо проблему усунули вчасно, підтвердьте грант у застосунку.

МОН може повторно сформувати сертифікат, якщо технічний адміністратор Дії підтвердить, що збій завадив вчасно підтвердити грант. Заяву до відомства можна подати протягом 60 календарних днів із дати першого формування сертифіката. Для цього потрібно виконати кілька дій.

1. Отримайте письмове підтвердження від Дії

Напишіть технічному адміністратору на inbox@diia.gov.ua. Опишіть, коли виникла проблема і на якому етапі не вдалося підтвердити грант. Попросіть письмове підтвердження із зазначенням періоду збою та поясненням, як він завадив підтвердити сертифікат.

2. Подайте заяву до МОН

Надішліть заяву про повторне формування сертифіката на ez@mon.gov.ua. Перед надсиланням перевірте, чи працює Дія.Підпис. Він знадобиться, щоб підтвердити сертифікат, якщо його сформують повторно.

3. Додайте документи до заяви

Додайте копію ID-картки, копію документа з реєстраційним номером облікової картки платника податків та письмове підтвердження від технічного адміністратора Дії.

Якщо сертифікат не з’явився у Дії або в ньому помилка, зверніться до свого закладу освіти, щоб він перевірив дані, на підставі яких формують грант– повідомили у МОН.

Скільки студентів вже отримали сертифікати на грант?

Станом на 23 листопада в Україні сформували вже 47 302 гранти для студентів-контрактників. Це 96% із необхідних.

Ще майже 2 тисячі грантів потребують внесення даних від ЗВО, повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко у фейсбуці.

Посадовець повідомив, що студенти вже підтвердили 37 368 грантів. Понад 9 тисяч грантів на навчання ще чекають на підтвердження.

Що відомо про гранти для студентів?