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В частности, если сертификат уже есть в приложении Дия, но приложение выдает ошибку или не работает "Дия.Подпись". Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Что делать, если не удается подтвердить грант?

МОН рекомендует студенту обратиться в службу поддержки "Дии". Если проблему устранили вовремя, подтвердите грант в приложении.

МОН может повторно сформировать сертификат, если технический администратор "Дии" подтвердит, что сбой помешал своевременно подтвердить грант. Заявление в ведомство можно подать в течение 60 календарных дней с даты первого формирования сертификата. Для этого необходимо выполнить несколько действий.

1. Получите письменное подтверждение от "Дии"

Напишите техническому администратору на inbox@diia.gov.ua. Опишите, когда возникла проблема и на каком этапе не удалось подтвердить грант. Попросите письменное подтверждение с указанием периода сбоя и объяснением, как он помешал подтвердить сертификат.

2. Подайте заявление в МОН

Отправьте заявление о повторном формировании сертификата на ez@mon.gov.ua. Перед отправкой проверьте, работает ли "Дия.Подпись". Она понадобится, чтобы подтвердить сертификат, если его сформируют повторно.

3. Добавьте документы к заявлению

Приложите копию ID-карты, копию документа с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика и письменное подтверждение от технического администратора "Дии".

Если сертификат не появился в "Дии" или в нем есть ошибка, обратитесь в свое учебное заведение, чтобы оно проверило данные, на основании которых формируется грант– сообщили в МОН.

Сколько студентов уже получили сертификаты на грант?

По состоянию на 23 ноября в Украине уже сформировано 47 302 гранта для студентов-контрактников. Это 96% от необходимого количества.

Еще почти 2 тысячи грантов требуют внесения данных со стороны вузов, сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в фейсбуке.

Чиновник сообщил, что студенты уже подтвердили 37 368 грантов. Более 9 тысяч грантов на обучение еще ожидают подтверждения.

Что известно о грантах для студентов?