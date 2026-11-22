Остались считанные дни: до когла студенты должны подтвердить сертификаты на получение грантов
В Украине продолжается процесс подтверждения грантовых сертификатов студентами первого, второго и третьего курсов. У студентов уже осталось не так много времени.
Об этом сообщает Osvita.ua. Сроки подтверждения различаются.
До какого срока студенты должны подтвердить сертификат на получение гранта?
Первокурсники бакалавриата и магистратуры должны подтвердить сертификат на получение академического гранта до 29 ноября 2026 года.
Для студентов бакалавриата второго и третьего курсов, которым продолжают предоставлять государственные гранты, подтверждение продлится до 3 декабря.
Подтвердить грант студент должен лично в мобильном приложении "Дия" с помощью "Дия.Підписи".
Если студент получил несколько уведомлений о получении гранта, он может подтвердить только один сертификат.
После подтверждения Министерство образования и науки Украины будет издавать приказы о предоставлении или продлении грантов. В приказах будут определяться размер помощи и распределение суммы на платежи.
Первый платеж по академическим и государственным грантам предварительно следует ожидать до конца 2026 года.
Что известно о грантах для студентов?
- Гранты можно получить в 209 вузах. При этом вузы должны своевременно внести правильные данные в ЕДЕБО, чтобы МОН могло их проверить и сформировать гранты.
- Сумма грантов определяется индивидуально с учетом результатов вступительных экзаменов и предусмотренных коэффициентов. Точная сумма будет указана в сертификате.
- В случае возникновения технических проблем с подтверждением сертификата в приложении "Дия" следует оперативно обратиться к техническому администратору приложения "Дия".
- В этом году базовый размер академического гранта на возмещение стоимости обучения на бакалавриате, а также на медицинской и ветеринарной магистратуре по контракту увеличился. Грант I уровня составит 18,5 тысячи гривен, а грант II уровня – 27 тысяч гривен.
- Для получения гранта I уровня достаточно иметь результаты НМТ не менее 150 баллов по двум предметам НМТ, а для специальностей с особой поддержкой – 140+ баллов.