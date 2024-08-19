В Украине будут функционировать две системы финансирования образования

В нашем государстве будут сосуществовать две системы финансирования получения высшего образования – получение бюджетного места со стопроцентной оплатой обучения и грантовая поддержка, которая будет покрывать часть стоимости обучения. Они будут действовать после принятия законопроекта о внедрении системы образовательных грантов для студентов.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. И отметил, что бюджетная форма останется в любом случае на все специальности.

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Какие системы финансирования образования будут действовать в Украине

Чиновник при этом отметил, что открытым остается вопрос о том, сколько будет бюджетных мест.

Например, в одном году мы видим, что бюджетных мест на ту или иную специальность нужно больше, тогда грантов будет меньше, или наоборот. Или по итогам учебного года мы видим, что можно больше средств распределить по поступающим, но тогда будет меньше мест на бюджетную форму. Это и должен урегулировать законопроект №10399,

– уточнил Винницкий.

И добавил: самые способные студенты будут получать бюджетные места.

Заместитель главы МОН также отметил, что массовый запуск грантовой системы позволит предоставить большему количеству студентов государственную поддержку через систему софинансирования.