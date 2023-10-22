Льготникам в Украине предоставят гранты на обучение в вузах

В Украине намерены ввести гранты на получение высшего образования. МОН уже обнародовало соответствующий законопроект.

Гарантированное право на получение гранта на обучение в ЗВО государство предоставит поступающим-льготникам. Кому в частности, читайте дальше.

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Льготники получат гранты на высшее образование

Гарантированное право на получение гранта будет иметь:

лица с инвалидностью;

дети-сироты;

дети, лишенные родительской опеки;

лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства и участниками боевых действий (в том числе те, кто на военной службе (кроме военнослужащих срочной службы)).

Также соответствующее право будут иметь дети таких лиц:

умерших участников Революции Достоинства;

погибших военных, полицейских и пленных, а также признанных судом без вести пропавших на войне;

лица, один из родителей которых является участником боевых действий на территории других государств, погиб (пропал без вести) или умер в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время военных действий и конфликтов на территории других государств.

Также гарантированное право на получение грантов от государства будут иметь следующие лица:

которых лишили свободы в результате русско-украинской войны;

лица с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и потерпевших от Чернобыльской катастрофы;

переселенцы;

дети из многодетных семей (пять и более детей);

шахтеры, имеющие стаж подземной работы не менее трех лет, и дети шахтеров.

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Государство введет гранты на высшее образование