Лисовой рассказал, как гранты на высшее образование будут влиять на функционирование вузов

В Украине уже в рамках этой вступительной кампании абитуриентам за успешно сданный НМТ будут выдавать гранты на оплату обучения в вузах. Вуз и специальность поступающие будут выбирать сами и туда будут отдавать эти средства.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, будут ли способствовать гранты конкуренции между учреждениями высшего образования. И отметил, что деньги будут предоставлять абитуриентам, а не вузам.

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Как будут влиять гранты на работу ЗВО

Чиновник говорит: если абитуриенту не нравится обучение в выбранном вузе, он может перевестись в другой университет. Но средства за ним "не пойдут". Поэтому руководство ЗВО в таком случае задумается.

Государственные грантовые средства, которые студент приносит в университет, останутся не в его основном фонде, а в спецфонде – из него они могут перейти в другой университет. Это будет способствовать справедливой конкуренции,

– считает глава МОН.

И добавляет, что ведомство сбалансирует конкуренцию между региональными и столичными ЗВО, рейтинговыми и менее рейтинговыми.

Есть и другая важная составляющая, которая тоже способствует равномерному конкурентному распределению. Ты можешь пойти в большой столичный университет, например, в КНУ. Там тебе надо будет к своим грантовым 50 тысячам приложить еще 40. А можешь пойти на бакалавриат, например, в Прикарпатский университет, где тоже неплохие образовательные программы – и там тебе этой суммы хватит на все,

– отметил чиновник.

Студент, по словам Лисового, будет оценивать атмосферу в учебном заведении и понимать, доплачивает ли он университету за рейтинг, хотя мог бы прекрасно получать знания и в своем регионе или просто в другом месте.

Так, университетам придется конкурировать между собой, как и преподавателям,

– добавил министр.

Он также считает, что вузы в такой системе могут видеть для себя и определенную угрозу. Ведь это выход из зоны комфорта, которая в Украине необходима.