Студентам вузов будут предлагать пять видов образовательных грантов

Студентам контрактной формы обучения и в дальнейшем будут выдавать гранты на получение высшего образования. При этом грантов будет аж пять разновидностей.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.

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Какие виды грантов будут?

Чиновник рассказал, что это предусмотрели в законопроекте о новой модели государственной поддержки получения высшего образования. Документ подготовили ко второму чтению.

Трофименко также отметил, что государственные места сохранят, а гранты будут дополнительной поддержкой поступающих. Ведь государство полностью или частично оплатит обучение студента-контрактника грантом.

Авторы законопроекта также предлагают закрепить несколько видов грантов: академические, специальные, социальные, отдельные и гранты Героев.

Академические гранты будут получать поступающие с высокими результатами НМТ.

Специальные гранты государство будет предоставлять студентам за художественные или спортивные достижения.

Социальные гранты предусмотрены для уязвимых и социально незащищенных категорий.

Гранты Героев будут получать участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, лица с особыми заслугами перед Родиной и пострадавшие участники Революции Достоинства.

Отдельные гранты предусмотрены для подготовки офицеров запаса.

Для поступающего – это дополнительная возможность выбрать заведение и образовательную программу. Для университетов – стимул работать над качеством программ, сервисов и коммуникации со студентами,

– говорит чиновник.

И добавил, что новую модель будут вводить поэтапно.

Нормы по академическим грантам должны вступить в силу через месяц после опубликования закона. Основные нормы новой модели финансирования – с 1 января 2027 года,

– резюмировал он.

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Что известно о грантах?

в 2024 году ввели пилотный проект по предоставлению грантов для поступающих на контрактную форму обучения в вузах. В прошлом году государственные гранты можно было получить такие (для первокурсников):