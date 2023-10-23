Кто будет определять размер гранта на обучение в вузах

Размер государственного гранта на обучение в вузах Украины будет определять Кабмин. Также правительство будет устанавливать порядок предоставления денег.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте, которое обнародовало Минобразования.

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Кто будет определять размер гранта на высшее образование

Размер государственного гранта на каждый год обучения может изменяться. На это повлияет изменение стоимости обучения, которую предусматривает договор с ЗВО.

В то же время изменения размера гранта не могут быть больше, чем на официально определенный уровень инфляции за предыдущий год.

Порядок предоставления денег на обучение согласовывает правительство.

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