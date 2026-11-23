Сколько студентов уже оформили грантовые сертификаты на обучение
По состоянию на 23 ноября в Украине уже было оформлено 47 302 гранта для студентов, обучающихся по контракту. Это 96 % от необходимого количества.
Еще почти 2 тысячи грантов ожидают внесения данных со стороны вузов. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в фейсбуке.
Сколько студентов уже получили сертификаты на грант?
Чиновник сообщил, что студенты уже подтвердили 37 368 грантов.
Более 9 тысяч грантов на обучение еще ожидают подтверждения,
– добавил он.
Трофименко также отметил: если сертификат уже появился в приложении "Дия", откройте его, проверьте данные и подтвердите грант с помощью Дия.Пидпысу.
До каких пор нужно подтвердить право на сертификат?
Крайние сроки подтверждения:
29 ноября – для тех, кто поступил в 2026 году, в том числе в магистратуру;
3 декабря – для поступивших в 2024 и 2025 годах, которые продолжают получать грант.
Коллег из высших учебных заведений прошу завершить обработку грантов в ЕДЕБО в установленные сроки и напомнить студентам о подтверждении,
– подчеркнул заместитель министра.
Если сертификат еще не появился или в нем есть ошибка, следует обратиться в свой вуз, чтобы проверить данные в ЕДЕБО.
Как подтвердить сертификат на грант?
Подтвердить грант студент должен лично в мобильном приложении "Дия" с помощью "Дия.Подписи".
Если студент получил несколько уведомлений о получении гранта, подтвердить он может только один сертификат.
После подтверждения Министерство образования и науки Украины будет издавать приказы о предоставлении или продлении грантов. В приказах будут определяться размер помощи и распределение суммы на платежи.
Первый платеж по академическим и государственным грантам предварительно следует ожидать до конца 2026 года.
Что известно о грантах для студентов?
- Гранты можно получить в 209 вузах.
- Сумма грантов определяется индивидуально с учетом результатов вступительных экзаменов и предусмотренных коэффициентов. Точная сумма будет указана в сертификате.
- В случае возникновения технических проблем с подтверждением сертификата в приложении "Дия" следует оперативно обратиться к техническому администратору приложения "Дия".
- В этом году базовый размер академического гранта на возмещение стоимости обучения в бакалавриате, а также в медицинской и ветеринарной магистратуре по контракту увеличился. Грант I уровня составит 18,5 тысячи гривен, а грант II уровня – 27 тысяч гривен.
- Для получения гранта I уровня достаточно иметь результаты НМТ не менее 150 баллов по двум предметам НМТ, а для специальностей с особой поддержкой – 140+ баллов.