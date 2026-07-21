Кто такой "грецm", который может "вхопить": откуда взялось и что означает это слово

Некоторые украинские слова хранят в себе историю, насчитывающую не одну сотню лет. Одно из них – "грець", которое сейчас можно встретить разве что в литературе.

Есть эмоциональные выражения, которые мы произносим автоматически, даже не задумываясь об их происхождении. Одно из них – "хай тебе грецьь!". На самом деле слово "грецьь" когда-то означало совсем не то, что можно подумать, рассказываем со ссылкой на объяснение лингвиста Оксаны Николаевны.

Кто же такой "грець"?

Современному человеку слово "грець" может ассоциироваться с жителем Греции или даже с именем – Гриць, то есть Григорий. Однако в украинском языке существует еще одно, более древнее значение этого слова, которое и сохранилось в народных выражениях.

Согласно Словарю украинского языка, слово "грець" имеет несколько значений:

1. Древнее название тяжелой болезни. Прежде всего, "грець" – это народное название апоплексии, то есть внезапного приступа, инсульта, паралича или потери сознания, сопровождавшейся судорогами.

Именно поэтому говорили:

"його грець ударив";

"грець ухопив";

"грець побив".

Люди верили, что такая болезнь наступает неожиданно и может мгновенно лишить человека сил или жизни.

2. Нечистая сила. Со временем слово приобрело переносное значение. В народном воображении "грець" стал названием нечистой силы, злого духа или беды. Именно отсюда происходят знакомые всем выражения:

Хай тебе грець!

Якого греця? / На греця?

До греця!

Грець із ним!

В этих выражениях слово уже не обозначает конкретную болезнь, а скорее выступает эвфемизмом – заменой слова "черт".

3. Восклицание. В современном украинском языке "грець!" часто употребляется как эмоциональное восклицание, что выражает раздражение, удивление, досаду, возмущение.

Например:

"От грець!"

"Грець побивай!"

"Якого греця це сталося?"

Лингвисты считают, что слово "грець" связано с древними народными названиями тяжелых недугов. Существует также объяснение, что так называли "греческую болезнь" – эпилепсию или апоплексию. В древности причины таких заболеваний были неизвестны, поэтому их связывали с действием сверхъестественных сил. Именно поэтому название болезни постепенно стало обозначать и самого злого духа.

4. Используется в ругательных выражениях, в заклинаниях. Именно в таком значении его можно встретить в литературе, спектаклях, кино и . Именно в таком значении его можно встретить в литературе, спектаклях, кино и фразеологизмах

Ніякий грець тебе не візьме!

Щоб тебе грець узяв!

Хай грець спалив у діжі.

Хай би грець забрав.

Что такое "грець": смотрите видео

Итак, в выражении "хай тебе грець!" речь вовсе не идет о жителе грецьии. Постепенно такие слова вытеснялись более грубой заимствованной бранью, жаргонизмами. Но именно такие слова напоминают, что даже привычные выражения могут скрывать интересную историю, народные верования и многовековую языковую традицию.