Истинное значение слова "хабар" вас поразит: историк назвал интересные украинские соответствия

В украинском языке немало слов тюркского происхождения. Некоторые такие древние, что мы уже над их происхождением и значением не задумываемся.

Что означает тюркское слово "хабар", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Александра Алферова.

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Что означает слово "хабар"

В украинском языке более 4 тысяч слов тюркского происхождения. И большинство из них не претерпели изменений. А еще они заимствованы так давно, что мы даже не задумываемся об их происхождении и считаем их своими: арбуз, йогурт, тыква, шашлык, казак, ковер, диван и другие популярные слова.

Среди них и слово "хабар". Сегодня для украинцев оно известно как услуга или информация за определенное денежное вознаграждение. Но история слова значительно интереснее.

Ее рассказал историк Александр Алферов. Прибыло в украинский язык оно из турецкого – "хабер", а к нему – с арабского. А вот значение имеет совсем другое – новость или сообщение.

Им до сих пор пользуются носители языка в первоначальном значении и называют так информационные ресурсы – как казахский медиахолдинг "Хабар".

Почему же слово изменило значение? Так случается, что со временем и под влиянием обстоятельств, слово меняет смысл. В славянских языках новый смысл приобрело из-за платы, которую получали за информацию. А впоследствии и начали называть неправомерное вознаграждение.

Откуда происходит "хабар": смотрите видео

Как на украинском заменить слово "хабар"

Хотя это слово известно едва ли не всем в Украине, в украинском языке существуют синонимы к нему:

мзда,

підкуп,

підкупина,

ралець,

відчипне,

відкат,

вирва,

кубан,

пайка,

мазило,

драчина,

драпіжка,

дерун,

братка,

здир,

підплата,

базаринка,

хавтур,

хап / хапанка / хапіжка.

И даже известное слово "магарыч", несмотря на другие значения, может употребляться в значении взятки. Различные словари приводят более 40 слов-синонимов к слову, большинство которых вы слышали, и они сохранились в песнях поговорках и литературе:

Один іде копати, а другий хапати.

Цар любить карати, чиновник – хабар брати, пани – шкуру драти.

Не підмажеш, не поїдеш.

Хто маже, той і їде.

Не підмазаний віз скрипить.

Ти базаринку любиш брати, А людям в нужді помагати Не дуже, бачу, поспішивсь (Иван Котляревский).

Хабар – это плохо и незаконно. Но знать историю слова и синонимы к нему – хорошая вещь!