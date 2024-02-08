Сайт Минобразования возобновил работу после хакерской атаки
8 февраля 2024, 10:59Читати новину українською
По состоянию на утро 8 февраля сайт Министерства образования и науки Украины уже работает. Его работу восстановили после хакерской атаки.
Заметим, что сайт ведомства перестал работать утром 7 февраля. На него совершили кибератаку россияне.
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Сайт Минобразования возобновил работу
В МОН вчера отмечали, что работают над восстановлением работы веб-ресурса.
Глава Минобразования Оксен Лисовой также сообщал, что сайт ведомства временно не работает. И добавил, специалисты МОН начали восстановительные работы.
По состоянию на сегодня на сайте ведомства снова можно отыскать нужную информацию.
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Атаки российских хакеров на украинские компании и ведомства: коротко
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