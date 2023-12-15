Киевстар понемногу приходит в себя от хакерской атаки. Как в самой компании, так и в Украине проведут подробную работу над ошибками, чтобы проанализировать, как в будущем уберечься от таких атак. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк, назвав главную цель оккупантов.

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"Единственная цель – деморализация. Максимальная деморализация. Показать, что у них есть любые возможности, чтобы зайти к Вам домой и влиять на Вас. Это единственная цель", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Украина становится сильнее

Несмотря на мощную хакерскую атаку, Киевстар постепенно возобновляет работу. В конце концов, в Украине есть замечательные специалисты, которые будут восстанавливать и сопротивляться на любом направлении.

Будут находить другие возможности для модерации тех или иных процессов, необходимых для того, чтобы обеспечить оборону страны. Безусловно, нужно проанализировать, что произошло, как они проникли внутрь и как можно будет предотвращать в будущем, по крайней мере, снизить катастрофичность вмешательств в киберсистемы,

– рассказал Подоляк.

Безусловно, специалисты подробно проанализируют сложившуюся ситуацию и сделают соответствующие выводы. Таким образом, Украина будет становиться все сильнее.

"Да, это плохо, что мы находимся в состоянии войны, но с каждым разом мы получаем дополнительный опыт, как этому противодействовать. И мы становимся все сильнее и сильнее. Потому что это функциональность. Мы сильнее духом, мы можем устоять, мягко говоря, против страны, которую еще вчера все боялись", – подчеркнул Подоляк.

Украина показала, что может эффективно контратаковать. Более того, что с меньшим количеством ресурсов мы эффективнее оккупантов. Поэтому при всех сложностях, в частности с Киевстар, выводы будут сделаны, а работа возобновлена.

Хакерская атака на Киевстар: коротко