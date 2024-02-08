Зауважимо, що сайт відомства перестав працювати зранку 7 лютого. На нього здійснили кібератаку росіяни.

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Сайт Міносвіти відновив роботу

У МОН учора зазначали, що працюють над відновленням роботи вебресурсу.

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий також повідомляв, що сайт відомства тимчасово не працює. І додав, спеціалісти МОН розпочали відновлювальні роботи.

Станом на сьогодні на сайті відомства знову можна відшукати потрібну інформацію.

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Атаки російських хакерів на українські компанії та відомства: коротко

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  • А 19 січня користувачі Monobank повідомляли про проблеми з роботою застосунку. У компанії заявили, що на банк здійснили найпотужнішу DDoS-атаку.
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