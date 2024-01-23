Масштабний збій у роботі системи теплопостачання ЛМКП "Львівтеплоенерго" трапився уночі на вівторок 23 січня. На підприємстві перевіряють ймовірність хакерської атаки.

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Поліція перевіряє причини відключення

Зранку у львівській мерії повідомили, що о другій ночі через збій зупинились 324 індивідуальні теплові пункти Сихова. У "Львівтеплоенерго" підозрюють зовнішнє втручання в систему роботи підприємства, однак ця інформація перевіряється.

Сьогодні вночі приблизно о 02:00 стався збій у системі роботи наших ІТП. Маємо підозри на зовнішнє втручання, однак цю інформацію зараз перевіряють правоохоронні органи,

– повідомили у ЛМКП "Львівтеплоенерго".

Працівники підприємства здійснювали обхід та в ручному режимі запускали у роботу усі ІТП, які вийшли з ладу.

Станом на 15:00 фахівці відновили роботу усіх ІТП.

Наші працівники методом обходу, в ручному режимі, запускали в роботу кожний індивідуальний тепловий пункт,

– мовиться в повідомленні.

Таким чином, опалення вже отримують всі будинки на Сихові. Однак частина з них все ще без гарячої води.

У "Львівтеплоенерго" також повідомили, що причиною відключення опалення стала хакерська атака.

В результаті хакерської атаки порушено систему керування теплопостачанням,

– повідомили у теплоенерго.

Відновити все пообіцяли до 21:00 години.

Частина Сихова досі без гарячої води

О 15:46 мер Львова Андрій Садовий написав, що подачу гарячої води відновлено лиш до 30%. За його словами, подачу гарячої води обіцяють подати до кінця дня. Наразі оновленої інформації поки що немає.

Нагадаємо, що ввечері 19 січня у компанії Monobank у компанії заявили про найпотужнішу DDoS-атаку. Вона відбувалась кількома хвилями.