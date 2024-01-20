У Microsoft заявили, що виявили атаку 12 січня. Це зробила команда безпеки. За лічений час вдалося ідентифікувати винуватців. Мовиться про Midnight Blizzard (Nobelium). Її підтримує Росія.

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Російських хакерів встигли зупинити

Пресслужба Microsoft повідомила, що російським хакерам вдалося отримати доступ до дуже невеликого відсотка облікових записів. Мовиться про корпоративну електронну пошту компанії. Зокрема, постраждали акаунти вищого керівництва, а також – працівників, які відповідають за кібербезпеку.

Вдалося встановити, що хакери ще з осені 2023 року використовували "атаку з розпорошенням паролів". У такий спосіб намагалися зламати саму платформу Microsoft та проникнути до системи корпорації.

На щастя, хакерам не вдалося досягнути своїх цілей. Шкідливу діяльність вдалося дуже швидко припинити. Для цього доступ зловмисників до систем оперативно заблокували.

На сьогодні немає жодних доказів того, що зловмисник мав якийсь доступ до середовищ клієнтів, виробничих систем, вихідного коду або систем штучного інтелекту,

– заявили у Microsoft.

Водночас ця атака показала, що ризик для світових організацій та компаній – високий. Ті ж Midnight Blizzard можуть продовжити діяти.