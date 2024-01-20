Про це у своєму телеграмі розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський. Він зазначив, що ситуація під контролем.

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Користувачі скаржилися на роботу

Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем,

– зазначив Олег Гороховський о 23:57.

А вже о 00:25 Олег Гороховський написав: "50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!" І вже о 00:43 він написав: "Розходимося", натякаючи на те, що атака минула.

Передували цьому повідомлення від користувачів Monobank. Вони розповідали, що спостерігають проблеми у його роботі. На це також відреагували у чат-боті банківської установи.

"Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку, у зв'язку із цим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців. Дякуємо за розуміння", – повідомляли у повідомленні чат-боту банку.

Українські хакери не сидять без діла

Напередодні ми розповідали про успішну роботу українських хакерів. Угруповання Blackjack, яке, ймовірно, має стосунок до СБУ, змогло зламати російське державне підприємство, яке займається побудовою військових об'єктів по всій території країни-агресорки. Нашим кібервоїнам вдалося отримати масив даних на 1,2 терабайта.

Відомо, що туди увійшло понад 500 паспортів військових об'єктів Росії. До прикладу, арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, а також інша документація. Там же можна знайти об'єкти, розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Також хакерам вдалося знести 7 серверів та зашифрувати понад 150 комп'ютерів співробітників установи. Це означає, що працівників державної установи залишилися без усіх даних і без резервних копій. Себто військові об'єкти, по суті, тепер доведеться будувати по пам'яті.