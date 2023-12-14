Відновлення триває

Про це повідомила пресслужба Київстару ввечері 14 грудня. Там прозвітували про те, що вдалось відновити станом на зараз і коли інтернет буде доступний для усіх користувачів.

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Що відновлено наразі:

понад 90% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території запрацювали;

абоненти можуть користуватися голосовими дзвінками;

послугу "Домашній Інтернет" активували;

почали відновлювати послуги мобільної передачі даних.

У Франківську відновили інтернет

Також у компанії повідомили, що першим регіоном, де відновили мобільний інтернет, стала Івано-Франківська область. Та пояснили, що послуги відновлюють поступово, щоб уникнути перевантаження мережі.

"У деяких населених пунктах можуть виникати короткочасні складнощі з якістю зв'язку, але фахівці їх оперативно усувають", – ідеться у повідомленні.

Що робити, якщо мережі все ще немає

У Київстар нагадали, що якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, потрібно:

перезавантажити телефон;

увімкнути та вимкнути "авіарежим".

Збій у Київстар: актуально про головне

Зранку 12 грудня користувачі мобільного оператора Київстар повідомили про труднощі зі зв'язком, вони не могли здійснити дзвінки, а також не мали доступу до інтернету, "ліг" і домашній інтернет.

Пізніше стало відомо, що причиною збою стала атака хакерів, до якої найімовірніше причетна Росія. СБУ розпочала розслідування.

Учора, 13 грудня, російське угруповання "Солнцепьок" взяло на себе відповідальність за кібератаку.