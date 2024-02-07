В Минобразования говорят, что работают над решением проблемы. О возобновлении работы сайта сообщат дополнительно.

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Сайт Минобразования не работает

Так, сайт ведомства перестал работать утром 7 февраля. Пользователи на данный момент не могут его посетить.

Проблему подтвердил и глава министерства Оксен Лисовой.

Друзья, вдруг что – сайт Минобразования временно не работает из-за атак россиян. Но наши специалисты уже работают над возобновлением работы,

– написал министр в твиттере.

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