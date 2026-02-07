Кто такой "халамидник": о каких чертах говорит слово в рассказе о Федьке

В украинском языке немало слов, которые приобрели свое неповторимое звучание трансформировавшись из иноязычных слов. Когда они снова появляются в разговорах, кажутся чужими и непривычными. Хотя значение их вы точно знаете.

Что означает слово "халамидник" и откуда оно происходит, рассказываем со ссылкой на объяснение ресурса "Горох".

Кто такой "халамидник"?

Это слово вы точно слышали и знаете благодаря художественному произведению из школьной программы – "Федько-халамидник" Владимира Винниченко. Этот рассказ вызывает противоречивые мнения и впечатления, а некоторые считают его жестоким, непонятным и точно не для прочтения школьниками в 5 – 6 классе.

В словарях оно фиксируется как бранное или шутливое обращение:

Большой толковый словарь современного украинского языка: Халамидник – босяк, голодранец; озорник, проказник проказник. Употребляется как бранное слово.

Словарь украинского языка в 11 томах (АН УССР, 1970 – 1980): Халамидник – убогий, нищий человек; озорник, сорванец сорвиголова. Примеры из произведений Панаса Мирного и Михаила Стельмаха показывают, что слово употреблялось для обозначения как нищих, так и непокорной молодежи.

Викисловарь подает два основных значения: 1. убогий, нищий, босяк; 2. озорник, хулиган, проказник.

Слово же происходит от "халамида / хламида" слово, вероятно, греческого происхождения, – старинного названия верхней одежды из грубой ткани. Именно такую одежду носила беднота, нищие, которые часто были мелкими воришками и разбойниками.

А синонимами его служат слова:

волоцюга

голодранець

обшарпанець

обідранець

обірванець

ракло́

харпак

хуліган

шарпак

гультіпака

гульвіса

сибіряка

харцизяка

бідака

нетяга

безштанько.

Постепенно слово изменило коннотацию от "нищего" до "проказника" и уже обозначало:

шибеника,

шалапута,

урвителя,

розбишаку,

бешкетника,

пустуна. .

А львовяне могут называть его – батяром.

Панас Мирный: "Захотелось ему побыть между халамидниками – теми калеками-ворами, что поселяют концы больших городов".

Михаил Стельмах: "Тогда сиди, халамиднику, в запечке!" – как бранное обращение к ребенку.

В народной речи оно часто употреблялось для детей, которые дебоширили, но одновременно могло обозначать человека с низким социальным статусом.

В современной речи слово может звучать шутливо: "Ну ты и халамидник!" – о проказнике или озорнике.

Его корни в народном языке и литературе, а современное употребление в основном имеет шутливый или бранный оттенок.